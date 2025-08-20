«е-Консул»: онлайн-система офіційно запрацювала у всіх закордонних посольствах — Finance.ua
«е-Консул»: онлайн-система офіційно запрацювала у всіх закордонних посольствах

Міністерство закордонних справ України запровадило автоматизовану систему подачі документів для нотаріальних дій у всіх закордонних посольствах та консульствах.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«З 1 липня тривало поетапне введення в дію цієї системи, і тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС „е-Консул“ у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги», — сказано в повідомленні.
Громадяни можуть у будь-який час:
  • подати онлайн заяву на нотаріальну дію;
  • завантажити зразок довіреності чи нотаріальної заяви;
  • завантажити всі необхідні документи.
Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови.
Після онлайн-подачі залишиться лише відвідати установу для отримання готового документа.
За статистикою, з моменту підключення перших установ у липні та серпні послугою скористалися вже майже 500 українців.
Нагадаємо, за даними Опендатабот, за пів року українці використали 3,44 мільйона нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя українці найчастіше оформлювали спадщину, а також збільшився попит на відчуження землі й майна. Зокрема:
  • оформлення спадщини — 495 тисяч бланків. Хоча це на 5% менше, ніж у 2024 році, проте майже на стільки ж більше, ніж у відповідний період у 2021 році;
  • відчуження землі — 424 тисячі бланків. Це на третину більше, ніж за перше півріччя 2021-го року.
  • відчуження іншої нерухомості — 402,7 тисячі бланків. Це на 17% менше за показники півріччя 2021-го.
У 2024 році громадяни України задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що майже вдвічі перевищує показник 2023 року.
