«е-Консул»: онлайн-система офіційно запрацювала у всіх закордонних посольствах — Finance.ua

«е-Консул»: онлайн-система офіційно запрацювала у всіх закордонних посольствах

Міністерство закордонних справ України запровадило автоматизовану систему подачі документів для нотаріальних дій у всіх закордонних посольствах та консульствах.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«З 1 липня тривало поетапне введення в дію цієї системи, і тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС „е-Консул“ у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги», — сказано в повідомленні.

Громадяни можуть у будь-який час:

подати онлайн заяву на нотаріальну дію;

завантажити зразок довіреності чи нотаріальної заяви;

завантажити всі необхідні документи.

Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови.

Після онлайн-подачі залишиться лише відвідати установу для отримання готового документа.

За статистикою, з моменту підключення перших установ у липні та серпні послугою скористалися вже майже 500 українців.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, за пів року українці використали 3,44 мільйона нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя українці найчастіше оформлювали спадщину, а також збільшився попит на відчуження землі й майна. Зокрема:

оформлення спадщини — 495 тисяч бланків. Хоча це на 5% менше, ніж у 2024 році, проте майже на стільки ж більше, ніж у відповідний період у 2021 році;

відчуження землі — 424 тисячі бланків. Це на третину більше, ніж за перше півріччя 2021-го року.

відчуження іншої нерухомості — 402,7 тисячі бланків. Це на 17% менше за показники півріччя 2021-го.

У 2024 році громадяни України задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що майже вдвічі перевищує показник 2023 року.

