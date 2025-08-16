Найпопулярніші нотаріальні послуги серед українців — дослідження
За пів року українці використали 3,44 мільйона нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це свідчить дослідження Опендатабот, посилаючись на дані Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.
Зазначається, що на один договір або нотаріальну дію може використовуватися більш ніж 1 бланк.
Які нотаріальні послуги найпопулярніші
За перше півріччя українці найчастіше оформлювали спадщину, а також збільшився попит на відчуження землі й майна.
Зокрема:
- оформлення спадщини — 495 тисяч бланків. Хоча це на 5% менше, ніж у 2024 році, проте майже на стільки ж більше, ніж у відповідний період у 2021 році;
- відчуження землі — 424 тисячі бланків. Це на третину більше, ніж за перше півріччя 2021-го року.
- відчуження іншої нерухомості — 402,7 тисячі бланків. Це на 17% менше за показники півріччя 2021-го.
Водночас суттєво зменшилося оформлення заповітів (на 15%, до 58 179 бланків) та шлюбних договорів (3 561 бланк, що майже вдвічі менше, ніж до початку великої війни).
Було зіпсовано 79 827 бланків, а також зафіксовано п’ять випадків викрадення. Для порівняння: до початку повномасштабної війни кількість викрадених бланків сягала 660, тоді як минулого року повідомлялося лише про один такий інцидент.
Нагадаємо, Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення в межах реформи нотаріату. Воно повністю перебудовує робочі процеси та робить користування реєстром зручнішим для нотаріусів.
Також Міністерство закордонних справ з 1 липня запустило нову послугу з подачі документів для нотаріальних дій у 40 посольствах і консульствах України за кордоном.
Українці за кордоном отримали можливість через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул» подавати інформацію та документи в електронній формі для вчинення нотаріальних дій.
