Інфографіки змін: скільки банківських карток випущено за часи незалежності — Finance.ua

Інфографіки змін: скільки банківських карток випущено за часи незалежності

Цикл цікавих інфографік про нашу країну від Finance.ua.

Вже скоро українці відзначатимуть День Незалежності України. Редакція Finance.ua вирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки.

Сьогодні ділимося з вами даними про те, скільки банківських карток мали українці в різні роки.

понад 40% усіх емітованих карток. Окрім того, підбили статистику найпопулярніших банків за картками, якщо брати до уваги останні роки. Незмінним лідером залишається ПриватБанк — у ньогоусіх емітованих карток.

Також стабільну популярність зберігає Ощадбанк — майже 15% карток. З 2017 до трійки лідерів стрімко увірвався Universal Bank ( monobank ).

А скільки карток у вас? Чи більше довіряєте готівочці? Діліться у коментарях.

