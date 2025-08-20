Інфографіки змін: скільки банківських карток випущено за часи незалежності — Finance.ua

Інфографіки змін: скільки банківських карток випущено за часи незалежності
Цикл цікавих інфографік про нашу країну від Finance.ua.
Вже скоро українці відзначатимуть День Незалежності України. Редакція Finance.ua вирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки.
Щодня протягом тижня ми публікуватимемо «Інфографіки змін» в яких ви зможете побачити найцікавіші цифри та тенденції останніх 34 років в Україні. Нагадаємо, що в понеділок ми писали про те, скільки житла збудували в Україні за часи незалежності.
Сьогодні ділимося з вами даними про те, скільки банківських карток мали українці в різні роки.
Окрім того, підбили статистику найпопулярніших банків за картками, якщо брати до уваги останні роки. Незмінним лідером залишається ПриватБанк — у нього понад 40% усіх емітованих карток.
Також стабільну популярність зберігає Ощадбанк — майже 15% карток. З 2017 до трійки лідерів стрімко увірвався Universal Bank (monobank).
А скільки карток у вас? Чи більше довіряєте готівочці? Діліться у коментарях.
