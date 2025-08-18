Інфографіки змін: проєкт до Дня Незалежності України — Finance.ua

Інфографіки змін: проєкт до Дня Незалежності України Сьогодні 16:25

Цикл цікавих інфографік про нашу країну від Finance.ua.

Вже скоро українці відзначатимуть День Незалежності. Редакція Finance.ua вирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки.

Щодня протягом тижня ми публікуватимемо «Інфографіки змін» в яких ви зможете побачити найцікавіші цифри та тенденції останніх 34 років в Україні.

Розпочати бажаємо з нерухомості. Чи знали ви, що з 1991 року в Україні ввели в експлуатацію майже 300 млн м² житла!

А, наприклад, у кризовий період 2008 року цей напрям показував один з найкращих результатів. У той рік в експлуатацію ввели приблизно 10,5 млн м² житла, а в наступні роки цей показник почав стрімко знижуватися. Так, до прикладу, у 2009 році збудували лише 6,4 млн м².

Цікаво, що за рік до повномасштабної війни (2021) ринок нерухомості продемонстрував відновлення та новий рекорд за останні десятиліття — 11,4 млн м² житла було введено в експлуатацію.

