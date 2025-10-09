0 800 307 555
Продаж чи утилізація: що потрібно зробити зі смартфоном

Особисті фінанси
20
Скидання смартфона до заводських налаштувань перед продажем не гарантує повного видалення особистих даних.
Продаж, передача або утилізація як корпоративного, так і особистого пристрою — це не просто побутова операція, а питання інформаційної безпеки.

Поширена помилка

Стандартне скидання повністю очищує пам’ять, створює значні ризики для конфіденційності.
Фахівці пояснюють, що скидання зазвичай лише розриває логічні зв’язки з даними, тоді як сама інформація залишається в пам’яті до моменту перезапису.
Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, зловмисники можуть відновити фрагменти фото та документів, метадані, сліди активності, історію браузера, паролі, листування в месенджерах, публікації, геодані, акаунти та токени автентифікації.

Щоб мінімізувати ризики

Перед продажем слід увімкнути шифрування пристрою, видалити всі облікові записи, додатки та сервіси, виконати скидання до заводських налаштувань.
Потім перезаписати пам’ять — наприклад, завантаживши великі файли чи колекції зображень і фільмів, після чого знову скинути налаштування. Окрім цього, потрібно вилучити SIM-карти та SD-карти, адже на них також зберігається конфіденційна інформація.
У сучасних умовах, коли смартфон фактично є «цифровим двійником» людини, фахівці радять приділити фінальному очищенню пристрою достатньо часу, щоб уникнути витоку особистих даних.
