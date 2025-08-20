Whitepay запустив інструмент для масових криптовиплат — Finance.ua
Whitepay запустив інструмент для масових криптовиплат

Компанія Whitepay представила нову можливість для бізнесу — масові криптовиплати. Це рішення дозволяє компаніям здійснювати розрахунки одразу з великою кількістю отримувачів у кілька кліків.
Інструмент підтримує понад 250 валют, зокрема популярні стейблкоїни на кшталт USDT та USDC. Усе працює просто: користувач завантажує таблицю з адресами, сумами та валютами, після чого система автоматично обробляє кожен запис як окрему транзакцію.
Серед ключових переваг — швидкість переказів, низькі комісії, відсутність банківських обмежень і прозорість транзакцій. Крім того, передбачена перевірка гаманців на відповідність AML-вимогам, що відповідає всім регуляторним стандартам.
«Це не просто ще одна фіча, ми створили її під реальні запити компаній, які щомісяця розподіляють виплати глобальним командам, фрилансерам чи контракторам. Система має бути простою, надійною і зрозумілою. І саме таку ми й зробили», — коментує CEO Whitepay Гліб Удовиченко.
Нову функцію вже інтегрують компанії з ІТ, маркетингу, криптопроєктів та інші бізнеси, які активно працюють на глобальному ринку.
