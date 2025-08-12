Як оформити довіреність за кордоном у 2025 році — Мін’юст Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Правочини з нерухомістю, транспортними засобами тощо, можуть здійснюватися лише на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Довіреність — це документ, який дозволяє довіреній особі діяти від імені довірителя, а саме представляти інтереси, укладати правочини, підписувати заяви, договори тощо.

Про це дав пояснення Мінюст

Такий документ, який видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Способи

Якщо особа, перебуваючи за кордоном, хоче оформити нотаріально посвідчену довіреність для використання в Україні, то вона може це зробити 2 способами:

Посвідчити довіреність у консульстві;

Посвідчити довіреність у нотаріуса країни її перебування.

Перший спосіб — посвідчення довіреності у консульстві.

Переваги: Довіреність, видана у консульській установі не потребує подальшої легалізації та перекладу. Вона є чинною на території України з моменту її вчинення.

Довіреності або їх дублікати на право розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами, а також довіреності, видані в порядку передоручення, їх скасування або ж припинення дії, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей саме консулом, який має доступ до Єдиного реєстру довіреностей.

Другий спосіб — посвідчення у нотаріуса.

Громадяни, які проживають за кордоном, можуть оформити довіреність у нотаріуса країни, в якій вони знаходяться, звернувшись до однієї з нотаріальних контор поблизу.

Порядок оформлення такої довіреності регулюється законодавством держави, в якій громадянин перебуває.

Оформлення довіреності

Для початку, потрібно підготувати в електронному вигляді проект довіреності. У тексті мають бути зазначені місце та дата її складання (підписання), імена, прізвища, по батькові, місце проживання представника та особи, яку представляють, в деяких випадках і посаду, яку вони займають.

У довіреностях на ім’я адвоката зазначається його статус та членство в адвокатському об’єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського об’єднання). Також строк довіреності встановлюється у довіреності, але якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

У довіреності на укладання договору дарування має бути встановлено ім’я обдаровуваного, інакше така довіреність є нікчемною.

Далі необхідно прибути до консульства або до нотаріуса особисто, взявши такі документи із собою:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон або внутрішній паспорт громадянина України (оригінал і копія);

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал і копія);

Копія паспорта представника по довіреності;

Інші документи в залежності від змісту довіреності (наприклад, копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно — у разі оформлення довіреності на розпорядження таким майном або ж копія свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинні зв’язки — у разі, якщо довіреність стосується оформлення спадщини тощо).

Також необхідно сплатити консульський збір або нотаріальну послугу. У деяких випадках, при зверненні до нотаріуса, можуть знадобитися послуги перекладача.

Легалізація довіреності

Легалізація — це надання документу законності. Після того як ви оформите довіреність, потрібно буде подбати про її легалізацію та переклад на українську мову.

Порядок легалізації залежить від країни, в якій ви оформлювали довіреність.

Інші країни

Наприклад, довіреності, оформлені в Чехії або Польщі не потребують легалізації, адже двосторонні міжнародні договори між Україною та цими державами передбачають взаємне визнання документів без додаткових формальностей. Говорячи про більшість держав Європи, Великобританію, США та Канаду, то буде достатнім проставити апостиль на довіреності.

Апостиль — це штамп, який підтверджує справжність підпису, статусу особи, яка підписувала документ та, за необхідності, автентичність печатки або штампа, якими скріплено документ.

Зазвичай, апостиль проставляється системою міністерства юстиції країни, де посвідчується довіреність.

