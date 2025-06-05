Який порядок користування спільним майном (пояснення Мінюсту) — Finance.ua

Який порядок користування спільним майном (пояснення Мінюсту) Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

Який порядок користування спільним майном (пояснення Мінюсту)

У українців часто виникають проблеми при здійсненні права спільної власності.

Про це пише Мінюст

Це стосується як поділу спільного майна (зокрема, у разі розірвання шлюбу, спадкування або набуття права власності за договором дарування тощо), а й під час спільного володіння та користування відповідним майном.

Ефективні способи захисту прав та інтересів власників майна

Слід звернути увагу на договір про порядок володіння та користування спільним майном.

Можливість укладення такого договору передбачено положеннями цивільного та сімейного законодавства.

Майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).

Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності.

Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю.

Які права

Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності.

Але в разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і користуються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.

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Крім того, передбачено, що подружжя має право домовитися між собою про порядок користування майном, що йому належить на праві спільної сумісної власності.

Порядком визначено, що такий договір може бути як самостійним, так і виступати частиною договору про відчуження частки.

Форма договору

Цей договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги стосовно форми договору не встановлені законом.

Відтак, оскільки чинне законодавство не визначає окремих вимог щодо форми договору про порядок володіння та користування спільним майном, під час його укладення мають бути враховані загальні положення цивільного законодавства стосовно форми правочинів (договорів).

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Володіння та користування земельною ділянкою

Тут законодавство встановлює обов’язковість письмової форми та нотаріального посвідчення договору (стаття 88 Земельного кодексу України).

умовою його нотаріального посвідчення є надання письмової згоди співвласниками, які не беруть у договорі участь. Більше деталей Якщо договір укладається не між усіма співвласниками, обов’язковоює надання письмової згоди співвласниками, які не беруть у договорі участь. Більше деталей тут.

Нагадаємо, ми нещодавно писали, що робити, якщо вам погорожуть забрати майно. У період дії в Україні «воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, заборонено відчуження таких об’єктів (продаж, передача у власність іпотекотримачу тощо) та виселення мешканців з житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти». Читайте більше деталей нижче:

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