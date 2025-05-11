Компенсація за пошкоджене майно: що робити, якщо один зі співвласників помер — Finance.ua

Компенсація за пошкоджене майно: що робити, якщо один зі співвласників помер Сьогодні 21:22 — Особисті фінанси

Компенсація за пошкоджене майно: що робити, якщо один зі співвласників помер

Громадяни України, майно яких було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій, мають право на фінансову компенсацію від держави.

Спеціалісти «Юридичного порадника для ВПО» пояснюють , як отримати компенсацію, якщо один зі співвласників помер.

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За словами експертів, у разі смерті отримувача компенсації із заявою про отримання компенсації за пошкоджене майно може звернутися один із співвласників об’єкта нерухомого майна, що надавав згоду.

Тобто співвласнику потрібно звернутися з новою заявою про надання компенсації на загальних підставах.

При цьому, якщо в померлого отримувача є інші спадкоємці, їх згода на подання такої заяви не вимагається.

Що відбуватиметься далі

1. Комісія здійснить верифікацію цільового використання компенсації для проведення ремонту з метою придбання будівельної продукції для проведення ремонту за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, для вже виконаних робіт, які були здійснені померлим отримувачем компенсації.

Така верифікація здійснюється для закриття заяви в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, що була подана отримувачем компенсації, який помер.

2. Спеціальний рахунок особи, яка померла, закривається. У разі наявності на спеціальному рахунку коштів або залишку невикористаних коштів такі кошти на підставі умов договору між банком та клієнтом повертаються банками на рахунок АТ «Ощадбанк», з якого було виконане перерахування коштів.

3. За новою заявою комісія здійснить новий розрахунок компенсації для проведення ремонту, що буде зафіксовано в новому чек-листі.

Що ще варто знати

Якщо у пошкодженого майна був один власник, який помер і не встиг здійснити відновлення житла за кошти отриманої компенсації, заява про надання компенсації може бути подана його спадкоємцем у передбаченому вище порядку.

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При цьому спадкоємець може подати заяву до отримання свідоцтва про право на спадщину, але рішення про надання компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна виноситься комісією після отримання такого свідоцтва.

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