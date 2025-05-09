Президент підписав закон про спрощене списання знищеного військового майна — Finance.ua

Президент підписав закон про спрощене списання знищеного військового майна Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

Президент підписав закон про спрощене списання знищеного військового майна

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4344-IX , який спрощує процедуру списання військового майна, пошкодженого або знищеного під час дії воєнного стану.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Йдеться про техніку, обладнання та інші матеріальні ресурси, що стали непридатними до використання внаслідок бойових дій.

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Згідно з новим законом, таке майно — за винятком об’єктів нерухомості — може бути списане без погодження з посадовцями вищого рівня, якщо його вартість не перевищує 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (еквівалент приблизно 1,7 млрд грн). Для списання достатньо одного акта з описом обставин події.

У Верховній Раді зазначили, що нововведення розвантажить командирів військових частин та дозволить їм зосередитись на виконанні бойових завдань.

Закон також визначає, що з моменту надходження до Сил оборони майно отримує статус військового і підлягає спеціальному порядку обліку, інвентаризації, використання та списання, затвердженому Кабінетом Міністрів.

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Службове розслідування щодо втрати або пошкодження майна може не призначатися, якщо шкоду завдано внаслідок дій противника чи виконання бойових завдань. Акт про втрату складається комісією з підписами щонайменше двох свідків (якщо вони є).

Документ про списання подається на затвердження командиру військової частини або посадовій особі органу військового управління протягом 30 днів.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про списання військового майна.

Раніше Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 4 Закону «Про правовий режим майна у Збройних силах України» щодо спрощення процедури списання військового майна.

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