Зеленський підписав закон про спрощення процедури списання військового майна — Finance.ua

Зеленський підписав закон про спрощення процедури списання військового майна Вчора 16:45 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про спрощення процедури списання військового майна

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 4 Закону «Про правовий режим майна у Збройних силах України» щодо спрощення процедури списання військового майна.

Така інформація розміщена у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Документ вносить зміни до статті 4 Закону «Про правовий режим майна у Збройних силах України», які передбачають особливості списання військового майна під час дії воєнного стану.

Зокрема, командир військової частини за поданням комісії для списання військового майна має право списувати закріплене за військової частиною майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі ЗСУ.

Також він має право приймати рішення про необхідність проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до зазначеного розміру.

Водночас документ передбачає особливості складання єдиного акта списання військового майна у разі його втрати (знищення, руйнування) внаслідок воєнних (бойових) дій.

Нагадаємо, 5 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статті 4 Закону «Про правовий режим майна у Збройних силах України» щодо спрощення процедури списання військового майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.