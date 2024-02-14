Надбавки та виплати за знищення ворожої техніки: що готує ВР для військових — Finance.ua

Надбавки та виплати за знищення ворожої техніки: що готує ВР для військових Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Надбавки та виплати за знищення ворожої техніки: що готує ВР для військових

На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби». У ньому пропонується збільшити низку доплат і пільг для військових.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради та у Facebook секретаря Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенко, який є ініціатором законопроєкту.

Що пропонують

У документі пропонується встановити виплати за знищення або захоплення ворожої техніки.

Скільки платитимуть:

за знищений танк, САУ або РСЗВ пропонується виплачувати 370 тис. грн;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему виплати будуть менші - 100 тис. грн;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі - 30 тис. грн;

за ЗРК та радіолокаційні системи засобів ППО — 370 тис. грн.



за знищення засобу контрбатарейної боротьби та РЕБ — до 150 тис. грн;



За знищення безпілотників розвідувального та ударного типу та балістичних ракет — 100 тис. грн.



При цьому законопроектом пропонується надавати винагороди не лише військовим, але й поліцейским спецпризначення. Виплату пропонують розподіляти між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні певного виду техніки.

Однак для командирів військових передбачено додаткову винагороду у відсотках від суми:

безпосередній командир — 5%,

командир рівня взводу/роти/групи — 3%,

командир рівня батальйону — 2%,

командир рівня бригади (полку) — 1%.

Збільшення виплат за бойові дії

Нардепи пропонують встановити надбавки та винагороди військовим, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців. За умови, що мінімум 6 місяців беруть участь у бойових діях, вони зможуть отримувати посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5.

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Ті військові, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 24 місяців, з 12 місяцями бойових дій, зможуть отримувати посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Додаткові виплати строковикам

Крім того, Рада пропонує надавати виплати тим, хто після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану. Ця допомога буде одноразова та матиме такі розміри:

солдатам — 120 тис. грн;

сержантам і старшинам — 160 тис. грн;

офіцерам — 200 тис. грн.

Тим, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, однак має бажання продовжити служити, пропонують щомісячну доплату у розмірі 10 тис. грн.

Нові пільги для військовослужбовців

Право на кредит на відкриття бізнесу зі ставкою до 5% матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них — мінімум 12 бойових) чи не дослужив ці строки у зв’язку з пораненням, а також звільнені з полону.

Право на іпотеку на житло під 3% терміном до 20 років матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них — мінімум 24 бойових), поранені, що продовжують службу, але мають право на звільнення, звільнені з полону, а також ті, хто не зміг продовжити військову службу через поранення.

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Законопроєкт також передбачає право на пільгове розмитнення автомобілів для тих, хто проходив військову службу після 24.02.2022.

Ті, хто відслужив не менше 36 місяців, матимуть право на знижку 50% на митні та податкові платежі. Для тих, хто відслужив не менше 24 місяців (із них мінімум 12 бойових) обіцяють «нульове розмитнення».

Ці норми будуть запроваджувати окремими законопроєктами, адже відповідні зміни необхідно вносити до Податкового та Митного кодексів України.

Демобілізація військових

У законопроєкті також вказано додатковий перелік підстав для демобілізації у звʼязку із закінченням строку служби:

у разі безперервної служби під час дії воєнного стану впродовж 36 місяців;

протягом 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази.

Пропонують зміни і для призовників, які раніше не проходили військової служби. Вони повинні будуть пройти обовʼязковий курс базової загальновійськової підготовки.

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