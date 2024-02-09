В Україні змінять вартість розмитнення авто: президент підписав закон — Finance.ua

В Україні змінять вартість розмитнення авто: президент підписав закон Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

В Україні змінять вартість розмитнення авто: президент підписав закон, Фото: 5.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який істотно знизить вартість розмитнення для окремих категорій автомобілів. Якщо закон опублікують до кінця лютого, то він набуде чинності з 1 березня.

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на сторінку Верховної Ради.

Читайте також Комітет ВР підтримав законопроєкт про розмитнення автомобілів у «Дії»

звільняє від ПДВ при розмитненні до 1 січня 2026 року: Законопроект № 10 321−1

комерційні та вантажні електричні автомобілі;

вантажівки з газобалонним обладнанням (ГБО);

ретро-авто віком понад 50 років.

Антикварний транспорт можна завезти та розмитнити, але зареєструвати та їздити на ньому в Україні не можна, адже він не відповідає чинним екологічним нормам. Ймовірно, такі машини потраплять до парку музейних та колекційних автомобілів.

Як було до осені 2022 року

У Податковому кодексі були передбачені пільги на усі види електричних транспортних засобів, зокрема — вантажних. Але після ухвалення закону «Про Митний тариф» пільги при розмитненні залишилися лише для легкових електромобілів. Це стимулювало їх імпорт, адже у такому випадку економія складала понад 40% у порівнянні з вартістю митного оформлення автомобіля з ДВЗ.

Читайте також Розмитнення: Рада ввела пільги для деяких автомобілів

Наразі ця несправедливість усунута й пільги поширені на електричні вантажівки, що позитивно вплине на оновлення застарілого парку вантажних авто в Україні.

Довідка Finance.ua:

В Україну за весь 2023 рік ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Загалом 184 моделі.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.