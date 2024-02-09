В Україні змінять вартість розмитнення авто: президент підписав закон — Finance.ua
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В Україні змінять вартість розмитнення авто: президент підписав закон

Казна та Політика
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В Україні змінять вартість розмитнення авто: президент підписав закон
В Україні змінять вартість розмитнення авто: президент підписав закон, Фото: 5.ua
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який істотно знизить вартість розмитнення для окремих категорій автомобілів. Якщо закон опублікують до кінця лютого, то він набуде чинності з 1 березня.
Про це пише портал Новини. Live з посиланням на сторінку Верховної Ради.
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Законопроект № 10 321−1 звільняє від ПДВ при розмитненні до 1 січня 2026 року:
  • комерційні та вантажні електричні автомобілі;
  • вантажівки з газобалонним обладнанням (ГБО);
  • ретро-авто віком понад 50 років.
Антикварний транспорт можна завезти та розмитнити, але зареєструвати та їздити на ньому в Україні не можна, адже він не відповідає чинним екологічним нормам. Ймовірно, такі машини потраплять до парку музейних та колекційних автомобілів.

Як було до осені 2022 року

У Податковому кодексі були передбачені пільги на усі види електричних транспортних засобів, зокрема — вантажних. Але після ухвалення закону «Про Митний тариф» пільги при розмитненні залишилися лише для легкових електромобілів. Це стимулювало їх імпорт, адже у такому випадку економія складала понад 40% у порівнянні з вартістю митного оформлення автомобіля з ДВЗ.
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Наразі ця несправедливість усунута й пільги поширені на електричні вантажівки, що позитивно вплине на оновлення застарілого парку вантажних авто в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • В Україну за весь 2023 рік ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.
  • Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Загалом 184 моделі.
За матеріалами:
Novyny.live
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