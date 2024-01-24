Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році — Finance.ua
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Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році

Технології&Авто
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Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році
Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році
В Україну за весь 2023 рік ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто, зазначає Опендатабот.
Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.
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Найбільше імпортованих електромобілів було зареєстровано на Львівщині — 5 133 авто. На другому місці Київ — 4 913 електромобілів, а на третьому — Одеська область, там зареєстровано 3 412 електрокари.
Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році

Які марки та моделі обирають

Найпопулярнішими марками електромобілів в Україні у 2023 році стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault та Honda.
Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році
Найзатребуванішою моделлю електромобіля вже 4 роки поспіль залишається Nissan Leaf. Понад 5 тисяч таких авто ввезли в Україну торік. На другому місці по затребуваності Volkswagen ID.4 — 3 770 авто. Замикає трійкю лідерів Tesla Model 3 — 3 291 електрокари.
Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році
Найстаршим електромобілем, ввезеним в Україну у 2023 році, став Citroen Saxo 2000 року.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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