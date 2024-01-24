Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році — Finance.ua

Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

Українці ввезли рекордну кількість електрокарів у 2023 році

В Україну за весь 2023 рік ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто, зазначає Опендатабот

Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.

Де найчастіше реєструють «зелені» автівки?

Найбільше імпортованих електромобілів було зареєстровано на Львівщині — 5 133 авто. На другому місці Київ — 4 913 електромобілів, а на третьому — Одеська область, там зареєстровано 3 412 електрокари.

Які марки та моделі обирають

Найпопулярнішими марками електромобілів в Україні у 2023 році стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault та Honda.

Найзатребуванішою моделлю електромобіля вже 4 роки поспіль залишається Nissan Leaf. Понад 5 тисяч таких авто ввезли в Україну торік. На другому місці по затребуваності Volkswagen ID.4 — 3 770 авто. Замикає трійкю лідерів Tesla Model 3 — 3 291 електрокари.

Найстаршим електромобілем, ввезеним в Україну у 2023 році, став Citroen Saxo 2000 року.

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