Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото) Сьогодні 06:46 — Технології&Авто

Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото)

Випробування показали, що в мороз електромобілі споживають на 38−107% більше електроенергії. Лише кілька моделей змогли подолати понад 300 км у холодну погоду.

Не секрет, що запас ходу електромобілів взимку істотно знижується. Це стосується всіх без винятку моделей, адже в мороз і батарея розряджається швидше, і на опалення витрачається заряд. Німецький автоклуб ADAC випробував сучасні електрокари в холодну погоду і опублікував результати на своєму сайті.

Експерти протестували 15 електромобілів різних класів і цінових категорій за циклом WLTP. Спочатку їх випробували восени за оптимальної температури повітря в +23 градуси, а потім — взимку за -7 градусів. В останньому випадку також потрібно було прогріти салон авто щонайменше до 23 градусів.

У всіх електрокарах істотно зросло електроспоживання. Найкращий результат несподівано продемонстрували бюджетні електрокари BYD Atto 3 (+38%) і Dacia Spring (+39%), а найгірший — Volkswagen ID.5 (+107%) і Renault Kangoo E-Tech (+101%).

Найбільшу відстань у мороз здатні подолати Tesla Model S (367 км) і XPeng G9 (350 км). Крім того, зазначається, що в BYD Atto 3 і Renault Kangoo E-Tech не вдалося швидко прогріти салон.

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