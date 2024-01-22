Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото)

Технології&Авто
97
Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото)
Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото)
Випробування показали, що в мороз електромобілі споживають на 38−107% більше електроенергії. Лише кілька моделей змогли подолати понад 300 км у холодну погоду.
Не секрет, що запас ходу електромобілів взимку істотно знижується. Це стосується всіх без винятку моделей, адже в мороз і батарея розряджається швидше, і на опалення витрачається заряд. Німецький автоклуб ADAC випробував сучасні електрокари в холодну погоду і опублікував результати на своєму сайті.
Експерти протестували 15 електромобілів різних класів і цінових категорій за циклом WLTP. Спочатку їх випробували восени за оптимальної температури повітря в +23 градуси, а потім — взимку за -7 градусів. В останньому випадку також потрібно було прогріти салон авто щонайменше до 23 градусів.
У всіх електрокарах істотно зросло електроспоживання. Найкращий результат несподівано продемонстрували бюджетні електрокари BYD Atto 3 (+38%) і Dacia Spring (+39%), а найгірший — Volkswagen ID.5 (+107%) і Renault Kangoo E-Tech (+101%).
Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото)
Найбільшу відстань у мороз здатні подолати Tesla Model S (367 км) і XPeng G9 (350 км). Крім того, зазначається, що в BYD Atto 3 і Renault Kangoo E-Tech не вдалося швидко прогріти салон.
Як змінюється запас ходу електромобілів узимку — дослідження (фото)
Купуйте поліс зеленої карти онлайн, щоб не переплачувати на кордоні. Миттєва страховка на авто для виїзду за кордон — 3 хвилини і поліс на Email.

Зелена карта онлайн на Finance.ua

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.