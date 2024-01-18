Розмитнення: Рада ввела пільги для деяких автомобілів — Finance.ua

Розмитнення: Рада ввела пільги для деяких автомобілів Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Розмитнення: Рада ввела пільги для деяких автомобілів

Верховна Рада 16 січня ухвалила законопроєкт № 10 321−1 про внесення змін до Податкового кодексу щодо приведення деяких норм у відповідність із Законом України «Про Митний тариф України» та уточнення окремих положень. Так, від сплати ПДВ буде звільнено декілька транспортних засобів, зокрема, «газові» тягачі, вантажні електромобілі та ретро-автомобілі.

Як пишуть експерти Інституту досліджень авторинку (ІДА), завданням закону є приведення низки кодів УКТ ЗЕД у відповідність до вимог раніше уваленого Закону (№ 2697), що врешті має усунути кілька ускладнень (фактично — неможливості) митного оформлення певних товарів, серед яких є і транспортні засоби.

Вантажні електромобілі — без ПДВ

До 1 січня 2026 року повністю електричні вантажівки будуть звільнені від сплати ПДВ. Зараз, через правову колізію, така пільга була лише для легкових електромобілів, й виникали парадоксальні ситуації.

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Що це змінить для ринку?

Найбільш помітно нова норма зможе вплинути на сегмент LCV, адже наразі практична пропозиція, нехай і досить вузька, є лише у ньому. Для потреб малого бізнесу, кур'єрських служб, та й загалом так званого доставлення «останньої милі» електричні мікрофургони на кшталт доступних зараз вживаних Renault Kangoo та Nissan eNV200 підходять якнайкраще — економні та абсолютно не забруднюють повітря.

«Газові» тягачі — без ПДВ

Цим же законом будуть до 2026 року звільнені від ПДВ нові тягачі для напівпричепів, які як пальне використовують газ (стиснений або зріджений метан або біогаз), і класифікуються з кодом УКТ ЗЕД 8701 29 00.

Поки парк таких автомобілів незначний, як і пропозиція з ними, скоріш за все ця норма закладена на майбутнє, або ж саме для нашого ринку (якщо буде відповідний запит замовників) окремі виробники створять пропозицію з «газовими» тягачами.

Ретро-авто теж без ПДВ

Уточнено та розширено перелік культурних цінностей, котрі звільнені від сплати митних платежів. Таким чином, ввезення ретро-авто віком понад 50 років буде звільнене тепер від мита, акцизу і (додатково) ПДВ.

Щоправда, далі цього поки справа не піде — зареєструвати ретро-авто як транспортний засіб не вдасться, відповідно виїжджати ним на дороги загального користування поки теж не можна. Для цього потрібні ще деякі зміни в законодавство, про потребу в яких теж неодноразово наголошували експерти ІДА.

Порядок з кодами для гібридних вантажівок

Цим же законом приведені у відповідність ставки акцизного збору для гібридних вантажівок, згідно з актуальними (оновленими) кодами УКТ ЗЕД. На практиці це дозволить відійти від використання перехідних таблиць, відповідно зникнуть спірні питання щодо класифікації окремих типів ТЗ, які могли виникати досі.

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