Пікап, гібрид та електрокар: названо найкращі авто року на думку американців — Finance.ua

Пікап, гібрид та електрокар: названо найкращі авто року на думку американців 14.01.2024, 00:23 — Технології&Авто

Оголошено переможців конкурсу North American Car of the Year («Північноамериканський автомобіль року»). Найкращими стали електромобіль, гібрид і модель із двигуном внутрішнього згоряння.

Про це повідомляється на сайті премії.

Найкращим авто року в Америці стала нова Toyota Prius. Журі зазначило, що хетчбек не тільки економічний, а й має стильний вигляд. До того ж, гібрид, що підзаряджається, може проїхати понад 60 км на електротязі.

Найкращий кросовер року — електрокар Kia EV9

Найкращий кросовер року — електромобіль Kia EV9. Це практична сімейна модель за невисокою (за мірками електрокарів) ціною.

Пікапом року став Ford F-Series Super Duty. Його цінують за велику вантажопідйомність і тяговиті бензинові та дизельні двигуни V8.

Конкурс North American Car of the Year проводиться з 1989 року. Найкращі авто року обирає журі з 50 автожурналістів зі США та Канади.

Ford F-Series Super Duty став пікапом року

Минулого року в сегменті легкових авто перемогла Honda Civic, найкращим позашляховиком став Ford Bronco, а найкращим пікапом — Ford Maverick.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.