Пікап, гібрид та електрокар: названо найкращі авто року на думку американців — Finance.ua
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Пікап, гібрид та електрокар: названо найкращі авто року на думку американців

Технології&Авто
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Оголошено переможців конкурсу North American Car of the Year («Північноамериканський автомобіль року»). Найкращими стали електромобіль, гібрид і модель із двигуном внутрішнього згоряння.
Про це повідомляється на сайті премії.
Найкращим авто року в Америці стала нова Toyota Prius. Журі зазначило, що хетчбек не тільки економічний, а й має стильний вигляд. До того ж, гібрид, що підзаряджається, може проїхати понад 60 км на електротязі.
Найкращий кросовер року — електрокар Kia EV9
Найкращий кросовер року — електрокар Kia EV9
Найкращий кросовер року — електромобіль Kia EV9. Це практична сімейна модель за невисокою (за мірками електрокарів) ціною.
Пікапом року став Ford F-Series Super Duty. Його цінують за велику вантажопідйомність і тяговиті бензинові та дизельні двигуни V8.
Конкурс North American Car of the Year проводиться з 1989 року. Найкращі авто року обирає журі з 50 автожурналістів зі США та Канади.
Ford F-Series Super Duty став пікапом року
Ford F-Series Super Duty став пікапом року
Минулого року в сегменті легкових авто перемогла Honda Civic, найкращим позашляховиком став Ford Bronco, а найкращим пікапом — Ford Maverick.
За матеріалами:
Фокус
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