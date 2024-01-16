Названо країну, яка експортувала автомобілів на 101 млрд доларів більше, ніж будь-яка інша — Finance.ua
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Названо країну, яка експортувала автомобілів на 101 млрд доларів більше, ніж будь-яка інша

Технології&Авто
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Названо країну, яка експортувала автомобілів на 101 млрд доларів більше, ніж будь-яка інша
Названо країну, яка експортувала автомобілів на 101 млрд доларів більше, ніж будь-яка інша
Інформаційне видання CarNewsChina з посиланням на інформацію Митної служби Китаю повідомило, що за 2023 рік обсяг експорту автомобілів з «Піднебесної» перевищив позначку 5,22 мільйона одиниць, що оцінюється в 101,6 мільярда доларів.
Фахівці видання зазначають, що на даний момент автомобілі китайських компаній експортуються до більш ніж 200 країн та регіонів світу, а результати 2023 дозволили подолати історичний рекорд країни.
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Більше того, згідно з інформацією Китайської асоціації пасажирських автомобілів, Китаю вдалося посісти перше місце у світі за кількістю та загальною вартістю експорту в сегменті автомобільної промисловості.
Варто зазначити, що тривалий час у галузі експорту автомобілів перше місце належало Японії, яка беззастережно підкорювала світ своїми легковими транспортними засобами. Але в 2023 році Японія спромоглася відправити на експорт всього 4,3 мільйона автомобілів — майже на 1 мільйон менше, ніж Китай. Все завдяки титанічним темпам зростання китайського автопрому — за рік Китай зміг наростити експорт на 69% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Фахівці відзначають, що вся справа у повному ланцюжку поставок та низьких витратах на виробництво та логістику, через що китайські автомобілі такі популярні у секторі експорту.
Наприклад, у 2021 році, коли через дефіцит автомобільних комплектуючих багато американських та європейських компаній опинилися в незавидному становищі, китайські компанії відчували себе відносно стабільно — це забезпечило їх конкурентоспроможність на ринку.
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Крім того, це дозволило різко підвищити експорт китайських автомобілів до Австралії, Європи, Південно-Східної Азії та Африки.
Цікаво, що лідерами у цих напрямках виступили найбільші китайські компанії Chery, SAIC, Geely, Great Wall, BYD та Changan. За минулий рік автомобільні компанії випустили загалом понад 30 мільйонів автомобілів, встановивши світовий рекорд.
За матеріалами:
t4
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