Названо країну, яка експортувала автомобілів на 101 млрд доларів більше, ніж будь-яка інша — Finance.ua

Названо країну, яка експортувала автомобілів на 101 млрд доларів більше, ніж будь-яка інша Сьогодні 02:32 — Технології&Авто

Названо країну, яка експортувала автомобілів на 101 млрд доларів більше, ніж будь-яка інша

Інформаційне видання CarNewsChina з посиланням на інформацію Митної служби Китаю повідомило, що за 2023 рік обсяг експорту автомобілів з «Піднебесної» перевищив позначку 5,22 мільйона одиниць, що оцінюється в 101,6 мільярда доларів.

Фахівці видання зазначають, що на даний момент автомобілі китайських компаній експортуються до більш ніж 200 країн та регіонів світу, а результати 2023 дозволили подолати історичний рекорд країни.

Більше того, згідно з інформацією Китайської асоціації пасажирських автомобілів, Китаю вдалося посісти перше місце у світі за кількістю та загальною вартістю експорту в сегменті автомобільної промисловості.

Варто зазначити, що тривалий час у галузі експорту автомобілів перше місце належало Японії, яка беззастережно підкорювала світ своїми легковими транспортними засобами. Але в 2023 році Японія спромоглася відправити на експорт всього 4,3 мільйона автомобілів — майже на 1 мільйон менше, ніж Китай. Все завдяки титанічним темпам зростання китайського автопрому — за рік Китай зміг наростити експорт на 69% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Фахівці відзначають, що вся справа у повному ланцюжку поставок та низьких витратах на виробництво та логістику, через що китайські автомобілі такі популярні у секторі експорту.

Наприклад, у 2021 році, коли через дефіцит автомобільних комплектуючих багато американських та європейських компаній опинилися в незавидному становищі, китайські компанії відчували себе відносно стабільно — це забезпечило їх конкурентоспроможність на ринку.

Крім того, це дозволило різко підвищити експорт китайських автомобілів до Австралії, Європи, Південно-Східної Азії та Африки.

Цікаво, що лідерами у цих напрямках виступили найбільші китайські компанії Chery, SAIC, Geely, Great Wall, BYD та Changan. За минулий рік автомобільні компанії випустили загалом понад 30 мільйонів автомобілів, встановивши світовий рекорд.

t4 За матеріалами:

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