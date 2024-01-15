Які авто завозять в Україну: рейтинг найпопулярніших марок (інфографіка) — Finance.ua

Які авто завозять в Україну: рейтинг найпопулярніших марок (інфографіка) Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Які авто завозять в Україну: рейтинг найпопулярніших марок (інфографіка)

377 063 транспортні засоби імпортували в Україну за 2023 рік. Це майже в половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби. Загалом це найнижчий показник за останні три роки.

Про це свідчать дані , зібрані Опендатаботом.

Найчастіше в країну ввозять легкові авто — 73.7%. Далі йдуть мотоцикли (10.1%) та вантажівки (9.7%).

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Варто зазначити, що середній вік ввезенного авто у 2023 році складає 10 років. Ввезені машини помолодшали на 2 роки у порівнянні до 2022 року. Понад 50% автомобілів, які були імпортовані у 2023 році, мають 10 і більше років. Найстаршим легковим авто, ввезеним торік, стала Toyota Supra 1990 року.

Бензинові авто залишаються найзапитанішими — їх частка в імпорті складає 43%. Дизельними були 33% ввезених торік авто.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 11.5%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10%) та Одещина (7.6%).

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Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen — 13.1%. На другому місці — Renault (9.2%), а п’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Audi.

Серед моделей найпопулярніший — Volkswagen Golf (3.2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

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