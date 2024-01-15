ТОП-5: українці придбали китайських авто на 82% більше, ніж у 2022 (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-5: українці придбали китайських авто на 82% більше, ніж у 2022 (інфографіка)

Технології&Авто
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У минулому році українці придбали понад 12,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022р.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості: нових — 8 тис. од. (+91%); вживаних — 4,2 тис. од. (+65%).
Отже у 2023р. автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» — 2%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 81%.
ТОП-5: українці придбали китайських авто на 82% більше, ніж у 2022 (інфографіка)
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
  • VOLKSWAGEN ID.4 — 1573 од.;
  • DONG FENG M-NV — 460 од.
  • VOLKSWAGEN ID.6 — 282 од.
  • HONDA eNS1 — 182 од.
Нагадаємо, аналітики auto. ria розповіли, які автомобілі найчастіше ставали подарунками в Україні у 2023 році (точніше — за статистикою, зібраною за 10 місяців поточного року).
До речі, минулого року, згідно з відкритими даними ГСЦ МВС, найбільша кількість подарованих авто була зафіксована у грудні - не виключено, що так відбулося через День святого Миколая, який якраз припадає на останній місяць року.
За 10 місяців 2023-го офіційно зареєстрованих автомобілів-подарунків експерти налічили 2491 шт. Найчастіше презентували легковики Toyota та Volkswagen.
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Також у 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис. вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром». Загалом, понад 75% від всіх легковиків, що торік поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Довідка Finance.ua:

  • Як повідомляє AUTO-Consulting, преміальний сегмент авторинку зріс кількісно на 90%, у порівнянні з 2022-м. Але весь авторинок за 2023 рік зріс на 62%. А це означає, що сегмент Premium зростав значно швидшими темпами.
  • Нагадаємо, що в 2023 році українці придбали 65 089 нових автомобілів, що значно більше за минулий рік (40 076). Відкладений попит — це одна з основних причин більш ніж півтора-кратного росту ринку. Інша причина — це значне скорочення інструментів для інвестування коштів, більшість бізнесів зараз не розвивається. Третьою причиною можна назвати ситуацію на ринку нерухомості, вкладатись у неї в нинішніх умовах надто ризиковано.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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