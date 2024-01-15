ТОП-5: українці придбали китайських авто на 82% більше, ніж у 2022 (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5: українці придбали китайських авто на 82% більше, ніж у 2022 (інфографіка) Сьогодні 08:33 — Технології&Авто

У минулому році українці придбали понад 12,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022р.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості: нових — 8 тис. од. (+91%); вживаних — 4,2 тис. од. (+65%).

Отже у 2023р. автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» — 2%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 81%.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

VOLKSWAGEN ID.4 — 1573 од.;

DONG FENG M-NV — 460 од.

VOLKSWAGEN ID.6 — 282 од.

HONDA eNS1 — 182 од.

Нагадаємо, аналітики auto. ria розповіли, які автомобілі найчастіше ставали подарунками в Україні у 2023 році (точніше — за статистикою, зібраною за 10 місяців поточного року).

До речі, минулого року, згідно з відкритими даними ГСЦ МВС, найбільша кількість подарованих авто була зафіксована у грудні - не виключено, що так відбулося через День святого Миколая, який якраз припадає на останній місяць року.

За 10 місяців 2023-го офіційно зареєстрованих автомобілів-подарунків експерти налічили 2491 шт. Найчастіше презентували легковики Toyota та Volkswagen.

Також у 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис. вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром». Загалом, понад 75% від всіх легковиків, що торік поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто , ввезені з-за кордону.

Довідка Finance.ua:

Як повідомляє AUTO-Consulting, преміальний сегмент авторинку зріс кількісно на 90%, у порівнянні з 2022-м. Але весь авторинок за 2023 рік зріс на 62%. А це означає, що сегмент Premium зростав значно швидшими темпами.

Нагадаємо, що в 2023 році українці придбали 65 089 нових автомобілів, що значно більше за минулий рік (40 076). Відкладений попит — це одна з основних причин більш ніж півтора-кратного росту ринку. Інша причина — це значне скорочення інструментів для інвестування коштів, більшість бізнесів зараз не розвивається. Третьою причиною можна назвати ситуацію на ринку нерухомості, вкладатись у неї в нинішніх умовах надто ризиковано.

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