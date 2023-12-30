Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)

Технології&Авто
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Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
Аналітики auto.ria розповіли, які автомобілі найчастіше ставали подарунками в Україні у 2023 році (точніше — за статистикою, зібраною за 10 місяців поточного року).
До речі, минулого року, згідно з відкритими даними ГСЦ МВС, найбільша кількість подарованих авто була зафіксована у грудні - не виключено, що так відбулося через День святого Миколая, який якраз припадає на останній місяць року.

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За 10 місяців 2023-го офіційно зареєстрованих автомобілів-подарунків експерти налічили 2491 шт. Найчастіше презентували легковики Toyota та Volkswagen, які кількісно значно відірвалися від усіх інших марок, що, зрештою, можна побачити на наступному слайді:
Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
Середній вік автомобілів-подарунків за 10 місяців 2023 року склав 10,7 року, а середня ціна — $14 800. Сумарна ж орієнтовна вартість усіх подарованих машин склала трохи більше за 35 мільйонів доларів. Найдорожчими серед подарованих (опираючись на середні ринкові ціни, вартість конкретних екземплярів залежно від низки чинників могла бути іншою) стали наступні моделі:
  • Audi SQ8 — середня ціна $128 000
  • Mercedes-Benz AMG GT — $135 000
  • BMW M8 — $145 000
  • Mercedes-Benz Maybach S580 — $226 000
  • BMW XM — $235 000
Загальний рейтинг виглядає так:

1. Toyota RAV4

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 76 шт.
  • Популярний р.в. — 2021
  • Середня ціна подібних — $37 500

2. Volkswagen Passat

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 68 шт.
  • Популярний р.в. — 2013
  • Середня ціна подібних — $12 000

3. Toyota Land Cruiser Prado

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 54 шт.
  • Популярний р.в. — 2023
  • Середня ціна подібних — $59 000

4. Daewoo Lanos

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 54 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $2800

5. Toyota Camry

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 45 шт.
  • Популярний р.в. — 2018
  • Середня ціна подібних — $23 900

6. Volkswagen Touareg

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 38 шт.
  • Популярний р.в. — 2012
  • Середня ціна подібних — $20 800

7. Skoda Octavia

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 37 шт.
  • Популярний р.в. — 2023
  • Середня ціна подібних — $25 600

8. Hyundai Tucson

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 36 шт.
  • Популярний р.в. — 2017
  • Середня ціна подібних — $19 900

9. Volkswagen Golf

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 35 шт.
  • Популярний р.в. — 2016
  • Середня ціна подібних — $13 600

10. Toyota Land Cruiser

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 34 шт.
  • Популярний р.в. — 2021
  • Середня ціна подібних — $85 000

11. BMW X5

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 32 шт.
  • Популярний р.в. — 2018
  • Середня ціна подібних — $42 000

12. KIA Sportage

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 30 шт.
  • Популярний р.в. — 2019
  • Середня ціна подібних — $20 500

13. Toyota Corolla

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 27 шт.
  • Популярний р.в. — 2018
  • Середня ціна подібних — $14 000

14. Mazda CX-5

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
  • Подаровано — 27 шт.
  • Популярний р.в. — 2019
  • Середня ціна подібних — $25 000

15. Chevrolet Aveo

  • Подаровано — 27 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $4400
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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