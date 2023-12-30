Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Технології&Авто

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)

Аналітики auto.ria розповіли, які автомобілі найчастіше ставали подарунками в Україні у 2023 році (точніше — за статистикою, зібраною за 10 місяців поточного року).

До речі, минулого року, згідно з відкритими даними ГСЦ МВС, найбільша кількість подарованих авто була зафіксована у грудні - не виключено, що так відбулося через День святого Миколая, який якраз припадає на останній місяць року.

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За 10 місяців 2023-го офіційно зареєстрованих автомобілів-подарунків експерти налічили 2491 шт. Найчастіше презентували легковики Toyota та Volkswagen, які кількісно значно відірвалися від усіх інших марок, що, зрештою, можна побачити на наступному слайді:

Середній вік автомобілів-подарунків за 10 місяців 2023 року склав 10,7 року, а середня ціна — $14 800. Сумарна ж орієнтовна вартість усіх подарованих машин склала трохи більше за 35 мільйонів доларів. Найдорожчими серед подарованих (опираючись на середні ринкові ціни, вартість конкретних екземплярів залежно від низки чинників могла бути іншою) стали наступні моделі:

Audi SQ8 — середня ціна $128 000

Mercedes-Benz AMG GT — $135 000

BMW M 8 — $145 000

— $145 000 Mercedes-Benz Maybach S580 — $226 000

BMW XM — $235 000

Загальний рейтинг виглядає так:

1. Toyota RAV4

Подаровано — 76 шт.

Популярний р.в. — 2021

Середня ціна подібних — $37 500

2. Volkswagen Passat

Подаровано — 68 шт.

Популярний р.в. — 2013

Середня ціна подібних — $12 000

3. Toyota Land Cruiser Prado

Подаровано — 54 шт.

Популярний р.в. — 2023

Середня ціна подібних — $59 000

4. Daewoo Lanos

Подаровано — 54 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $2800

5. Toyota Camry

Подаровано — 45 шт.

Популярний р.в. — 2018

Середня ціна подібних — $23 900

6. Volkswagen Touareg

Подаровано — 38 шт.

Популярний р.в. — 2012

Середня ціна подібних — $20 800

7. Skoda Octavia

Подаровано — 37 шт.

Популярний р.в. — 2023

Середня ціна подібних — $25 600

8. Hyundai Tucson

Подаровано — 36 шт.

Популярний р.в. — 2017

Середня ціна подібних — $19 900

9. Volkswagen Golf

Подаровано — 35 шт.

Популярний р.в. — 2016

Середня ціна подібних — $13 600

10. Toyota Land Cruiser

Подаровано — 34 шт.

Популярний р.в. — 2021

Середня ціна подібних — $85 000

11. BMW X5

Подаровано — 32 шт.

Популярний р.в. — 2018

Середня ціна подібних — $42 000

12. KIA Sportage

Подаровано — 30 шт.

Популярний р.в. — 2019

Середня ціна подібних — $20 500

13. Toyota Corolla

Подаровано — 27 шт.

Популярний р.в. — 2018

Середня ціна подібних — $14 000

14. Mazda CX-5

Подаровано — 27 шт.

Популярний р.в. — 2019

Середня ціна подібних — $25 000

15. Chevrolet Aveo

Подаровано — 27 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $4400

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