Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Які автомобілі дарували українці у 2023 році (інфографіка)
Аналітики auto.ria розповіли, які автомобілі найчастіше ставали подарунками в Україні у 2023 році (точніше — за статистикою, зібраною за 10 місяців поточного року).
До речі, минулого року, згідно з відкритими даними ГСЦ МВС, найбільша кількість подарованих авто була зафіксована у грудні - не виключено, що так відбулося через День святого Миколая, який якраз припадає на останній місяць року.
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За 10 місяців 2023-го офіційно зареєстрованих автомобілів-подарунків експерти налічили 2491 шт. Найчастіше презентували легковики Toyota та Volkswagen, які кількісно значно відірвалися від усіх інших марок, що, зрештою, можна побачити на наступному слайді:
Середній вік автомобілів-подарунків за 10 місяців 2023 року склав 10,7 року, а середня ціна — $14 800. Сумарна ж орієнтовна вартість усіх подарованих машин склала трохи більше за 35 мільйонів доларів. Найдорожчими серед подарованих (опираючись на середні ринкові ціни, вартість конкретних екземплярів залежно від низки чинників могла бути іншою) стали наступні моделі:
- Audi SQ8 — середня ціна $128 000
- Mercedes-Benz AMG GT — $135 000
- BMW M8 — $145 000
- Mercedes-Benz Maybach S580 — $226 000
- BMW XM — $235 000
Загальний рейтинг виглядає так:
1. Toyota RAV4
- Подаровано — 76 шт.
- Популярний р.в. — 2021
- Середня ціна подібних — $37 500
2. Volkswagen Passat
- Подаровано — 68 шт.
- Популярний р.в. — 2013
- Середня ціна подібних — $12 000
3. Toyota Land Cruiser Prado
- Подаровано — 54 шт.
- Популярний р.в. — 2023
- Середня ціна подібних — $59 000
4. Daewoo Lanos
- Подаровано — 54 шт.
- Популярний р.в. — 2008
- Середня ціна подібних — $2800
5. Toyota Camry
- Подаровано — 45 шт.
- Популярний р.в. — 2018
- Середня ціна подібних — $23 900
6. Volkswagen Touareg
- Подаровано — 38 шт.
- Популярний р.в. — 2012
- Середня ціна подібних — $20 800
7. Skoda Octavia
- Подаровано — 37 шт.
- Популярний р.в. — 2023
- Середня ціна подібних — $25 600
8. Hyundai Tucson
- Подаровано — 36 шт.
- Популярний р.в. — 2017
- Середня ціна подібних — $19 900
9. Volkswagen Golf
- Подаровано — 35 шт.
- Популярний р.в. — 2016
- Середня ціна подібних — $13 600
10. Toyota Land Cruiser
- Подаровано — 34 шт.
- Популярний р.в. — 2021
- Середня ціна подібних — $85 000
11. BMW X5
- Подаровано — 32 шт.
- Популярний р.в. — 2018
- Середня ціна подібних — $42 000
12. KIA Sportage
- Подаровано — 30 шт.
- Популярний р.в. — 2019
- Середня ціна подібних — $20 500
13. Toyota Corolla
- Подаровано — 27 шт.
- Популярний р.в. — 2018
- Середня ціна подібних — $14 000
14. Mazda CX-5
- Подаровано — 27 шт.
- Популярний р.в. — 2019
- Середня ціна подібних — $25 000
15. Chevrolet Aveo
- Подаровано — 27 шт.
- Популярний р.в. — 2008
- Середня ціна подібних — $4400
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