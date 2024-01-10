Скільки авто на «єврономерах» придбали українці у 2023 році: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Скільки авто на «єврономерах» придбали українці у 2023 році: ТОП-10 моделей Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Скільки авто на «єврономерах» придбали українці у 2023 році: ТОП-10 моделей

У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис. вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Загалом, понад 75% від всіх легковиків, що торік поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

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Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні - 33%; електромобілі - 14%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 3%.

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Лідером серед ввезених «єврономерів» став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

Volkswagen Golf — 16 123 од.;

Renault Megane — 14 392 од.;

Skoda Octavia — 10 261 од.;

Volkswagen Passat — 8 543 од.;

Nissan Leaf — 5 190 од.;

Ford Focus — 4 646 од.;

Nissan Qashqai — 4 339 од.;

Volkswagen Touran — 4 181 од.;

Volkswagen Tiguan — 4 075 од.;

Audi A4 — 3 940 од.

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