Скільки авто на «єврономерах» придбали українці у 2023 році: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Скільки авто на «єврономерах» придбали українці у 2023 році: ТОП-10 моделей
У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис. вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».
Загалом, понад 75% від всіх легковиків, що торік поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.
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Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.
Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні - 33%; електромобілі - 14%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 3%.
Лідером серед ввезених «єврономерів» став Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:
- Volkswagen Golf — 16 123 од.;
- Renault Megane — 14 392 од.;
- Skoda Octavia — 10 261 од.;
- Volkswagen Passat — 8 543 од.;
- Nissan Leaf — 5 190 од.;
- Ford Focus — 4 646 од.;
- Nissan Qashqai — 4 339 од.;
- Volkswagen Touran — 4 181 од.;
- Volkswagen Tiguan — 4 075 од.;
- Audi A4 — 3 940 од.
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