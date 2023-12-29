Скільки грошей витратили українці на вживані авто з-за кордону в листопаді — Finance.ua

Скільки грошей витратили українці на вживані авто з-за кордону в листопаді Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

Скільки грошей витратили українці на вживані авто з-за кордону в листопаді

У листопаді 2023 року митне оформлення пройшли 23,7 тисячі вживаних легковиків з пробігом.

Як пишуть експерти Інституту досліджень авторинку, найбільше прибуло з країн Європейського Союзу — 13,8 тис., або 58%. З країн Америки на митне оформлення було подано 7,2 тис. автівок, що складає 30% — майже третину від усіх новоприбулих.

Збільшилася кількість імпортованих вживаних легковиків з Норвегії, до 833 шт., (4%), Південної Кореї, 638 шт. (3%) та Швейцарії, 530 шт. (2%).

Також прибували легкові машини (але їхній обсяг помітно зменшився) з Великої Британії, 225 шт., Грузії, 249 шт., та Китаю, 275 шт. Частка (округлено) з цих напрямків склала по 1%.

Якщо розглянути тенденції купівлі вживаних авто із-за кордону в розрізі окремих країн, а не об'єднаних регіонів, на першому місці за статистичними митними підсумками листопада Сполучені Штати Америки з часткою 28,9% та 7,2 тис. легковиків.

Таблиця: eauto.org.ua

Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону

У листопаді 2023 року українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 479,6 мільйона доларів США.

Найбільше грошей витратили на купівлю авто зі США (понад $103,4 млн), що становить майже 29% від усіх витрачених за кордоном грошей на купівлю вживаних легковиків.

На другому місці, з порівняно невеликою різницею, Польща — $88,1 млн. Третє місце у Китаю, з «чеком» на $49,4 млн.

Таблиця: eauto.org.ua

Скільки коштують вживані авто з-за кордону

Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1−2 тисячі. Не став виключенням й листопад, протягом якого таких було 11,2% від загальної кількості ввезених (приблизно стільки ж, як і у попередні періоди).

Загалом, 70,5% усіх імпортних легковиків минулого місяця коштували менш як $10 тисяч.

Таблиця: eauto.org.ua

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