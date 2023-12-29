Найпопулярніші вживані авто серед українців (бензинові, дизельні, електро чи гібриди) — Finance.ua

Найпопулярніші вживані авто серед українців (бензинові, дизельні, електро чи гібриди) Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

Найпопулярніші вживані авто серед українців (бензинові, дизельні, електро чи гібриди)

З початку року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Про це пише «Укравтопром».

Читайте також Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)

Це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період, повідомляє Укравтопром. Середній вік вживаних машин, що в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.

Найбільшу частку з цієї кількості склали:

бензинові авто — 45%.

дизельні - 33%;

електромобілі - 14%;

авто з ГБО — 5%;

гібриди — 3%.

Найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, що в цьому році перейшов на українську реєстрацію був VOLKSWAGEN Golf.

Лідером серед дизельних та авто з ГБО став RENAULT Megane.

В сегменті електромобілів першість за NISSAN Leaf.

В частині гібридів найчисельнішим був FORD Fusion US.

Довідка Finance.ua:

Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року. За одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

Український маркетплейс Auto. Ria протягом листопада-грудня 2023 року провів опитування аудиторії про плани українців щодо купівлі авто або заміни наявного у 2024 році чи у найближчий період.

Експерти досліджували наміри придбати або замінити авто серед тих, хто ще немає транспорту, та водіїв, які мають автомобіль. 89% українських автомобілістів мають авто та 78% з них планують його заміну. 31% хочуть це зробити найближчим часом, а 47% - поки не мають конкретних термінів для цього.

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше. Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.