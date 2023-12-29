Найпопулярніші вживані авто серед українців (бензинові, дизельні, електро чи гібриди) — Finance.ua
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Найпопулярніші вживані авто серед українців (бензинові, дизельні, електро чи гібриди)

Технології&Авто
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Найпопулярніші вживані авто серед українців (бензинові, дизельні, електро чи гібриди)
Найпопулярніші вживані авто серед українців (бензинові, дизельні, електро чи гібриди)
З початку року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Про це пише «Укравтопром».
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Це у 3,5 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період, повідомляє Укравтопром. Середній вік вживаних машин, що в цьому році перейшли на українські номери, становить 10,3 року.
Найбільшу частку з цієї кількості склали:
  • бензинові авто — 45%.
  • дизельні - 33%;
  • електромобілі - 14%;
  • авто з ГБО — 5%;
  • гібриди — 3%.
Найпопулярнішим бензиновим автомобілем з пробігом, що в цьому році перейшов на українську реєстрацію був VOLKSWAGEN Golf.
Лідером серед дизельних та авто з ГБО став RENAULT Megane.
В сегменті електромобілів першість за NISSAN Leaf.
В частині гібридів найчисельнішим був FORD Fusion US.

Довідка Finance.ua:

  • Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року. За одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
  • Український маркетплейс Auto. Ria протягом листопада-грудня 2023 року провів опитування аудиторії про плани українців щодо купівлі авто або заміни наявного у 2024 році чи у найближчий період.
  • Експерти досліджували наміри придбати або замінити авто серед тих, хто ще немає транспорту, та водіїв, які мають автомобіль. 89% українських автомобілістів мають авто та 78% з них планують його заміну. 31% хочуть це зробити найближчим часом, а 47% - поки не мають конкретних термінів для цього.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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