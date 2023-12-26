Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото) — Finance.ua

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото) Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

Аналітики порталу Auto.Ria назвали ТОП-15 моделей електро-SUV з пробігом, які цьогоріч купували найчастіше.

Майже третина усіх електромобілів, які присутні на українському вторинному авторинку належать до групи кросоверів. Частка електро-SUV за підсумками 11 місяців 2023 року склала 32% - а це чимало. Крім того, інтерес до електричного транспорту впевнено зростає, водночас збільшується попит на кросовери з усіма видами силових установок. Тому ми й вирішили визначити, які електричні кросовери купують найчастіше в Україні.

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Для цього були опрацьовані відкриті дані ГСЦ МВС за майже повний (без врахування грудня — бо він ще триває) 2023 рік, де бралися до уваги лише операції з легковиками з пробігом. Загалом моделей на ринку вже є понад 100, деякі з них можуть мати різного виробника й чимось відрізнятися, а то й ні - лише значком на капоті. Зрештою, досить вступних слів — ось ці п’ятнадцять найпопулярніших в Україні моделей електрокросоверів пробігом.

1. Volkswagen ID.4

Куплено — 2568 шт.

Середня ціна — $30 000

2. Tesla Model Y

Куплено — 2390 шт.

Середня ціна — $41 000

3. Audi e-tron

Куплено — 1127 шт.

Середня ціна — $45 000

4. Honda M-NV

Куплено — 991 шт.

Середня ціна — $23 500

5. Tesla Model X

Куплено — 719 шт.

Середня ціна — $45 000



6. Hyundai Kona

Куплено — 691 шт.

Середня ціна — $23 700

7. KIA Soul

Куплено — 553 шт.

Середня ціна — $10 800

8. Jaguar I-Pace

Куплено — 437 шт.

Середня ціна — $38 000

9. Volkswagen ID.6

Куплено — 413 шт.

Середня ціна — $34 500

10. KIA Niro

Куплено — 263 шт.

Середня ціна — $22 700

11. Honda e: NS1

Куплено — 255 шт.

Середня ціна — $23 000

12. Toyota bZ4x

Куплено — 207 шт.

Середня ціна — $30 300

13. BMW iX

Куплено — 170 шт.

Середня ціна — $74 000

14. Mazda MX-30

Куплено — 162 шт.

Середня ціна — $20 800

15. Audi e-tron Sportback

Куплено — 156 шт.

Середня ціна — $54 000

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