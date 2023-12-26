Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)

Технології&Авто
88
Аналітики порталу Auto.Ria назвали ТОП-15 моделей електро-SUV з пробігом, які цьогоріч купували найчастіше.
Майже третина усіх електромобілів, які присутні на українському вторинному авторинку належать до групи кросоверів. Частка електро-SUV за підсумками 11 місяців 2023 року склала 32% - а це чимало. Крім того, інтерес до електричного транспорту впевнено зростає, водночас збільшується попит на кросовери з усіма видами силових установок. Тому ми й вирішили визначити, які електричні кросовери купують найчастіше в Україні.

Читайте також: Як купити авто зі США

Для цього були опрацьовані відкриті дані ГСЦ МВС за майже повний (без врахування грудня — бо він ще триває) 2023 рік, де бралися до уваги лише операції з легковиками з пробігом. Загалом моделей на ринку вже є понад 100, деякі з них можуть мати різного виробника й чимось відрізнятися, а то й ні - лише значком на капоті. Зрештою, досить вступних слів — ось ці п’ятнадцять найпопулярніших в Україні моделей електрокросоверів пробігом.

1. Volkswagen ID.4

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 2568 шт.
  • Середня ціна — $30 000

2. Tesla Model Y

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 2390 шт.
  • Середня ціна — $41 000

3. Audi e-tron

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 1127 шт.
  • Середня ціна — $45 000

4. Honda M-NV

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 991 шт.
  • Середня ціна — $23 500

5. Tesla Model X

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 719 шт.
  • Середня ціна — $45 000

6. Hyundai Kona

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 691 шт.
  • Середня ціна — $23 700

7. KIA Soul

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 553 шт.
  • Середня ціна — $10 800

8. Jaguar I-Pace

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 437 шт.
  • Середня ціна — $38 000

9. Volkswagen ID.6

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 413 шт.
  • Середня ціна — $34 500

10. KIA Niro

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 263 шт.
  • Середня ціна — $22 700

11. Honda e: NS1

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 255 шт.
  • Середня ціна — $23 000

12. Toyota bZ4x

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 207 шт.
  • Середня ціна — $30 300

13. BMW iX

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 170 шт.
  • Середня ціна — $74 000

14. Mazda MX-30

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 162 шт.
  • Середня ціна — $20 800

15. Audi e-tron Sportback

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
  • Куплено — 156 шт.
  • Середня ціна — $54 000
Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

КАСКО дешевше, ніж у страховій

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.