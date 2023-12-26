Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото) — Finance.ua

Які електричні кросовери найпопулярніші в Україні (фото)
Аналітики порталу Auto.Ria назвали ТОП-15 моделей електро-SUV з пробігом, які цьогоріч купували найчастіше.
Майже третина усіх електромобілів, які присутні на українському вторинному авторинку належать до групи кросоверів. Частка електро-SUV за підсумками 11 місяців 2023 року склала 32% - а це чимало. Крім того, інтерес до електричного транспорту впевнено зростає, водночас збільшується попит на кросовери з усіма видами силових установок. Тому ми й вирішили визначити, які електричні кросовери купують найчастіше в Україні.
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Для цього були опрацьовані відкриті дані ГСЦ МВС за майже повний (без врахування грудня — бо він ще триває) 2023 рік, де бралися до уваги лише операції з легковиками з пробігом. Загалом моделей на ринку вже є понад 100, деякі з них можуть мати різного виробника й чимось відрізнятися, а то й ні - лише значком на капоті. Зрештою, досить вступних слів — ось ці п’ятнадцять найпопулярніших в Україні моделей електрокросоверів пробігом.
1. Volkswagen ID.4
- Куплено — 2568 шт.
- Середня ціна — $30 000
2. Tesla Model Y
- Куплено — 2390 шт.
- Середня ціна — $41 000
3. Audi e-tron
- Куплено — 1127 шт.
- Середня ціна — $45 000
4. Honda M-NV
- Куплено — 991 шт.
- Середня ціна — $23 500
5. Tesla Model X
- Куплено — 719 шт.
- Середня ціна — $45 000
6. Hyundai Kona
- Куплено — 691 шт.
- Середня ціна — $23 700
7. KIA Soul
- Куплено — 553 шт.
- Середня ціна — $10 800
8. Jaguar I-Pace
- Куплено — 437 шт.
- Середня ціна — $38 000
9. Volkswagen ID.6
- Куплено — 413 шт.
- Середня ціна — $34 500
10. KIA Niro
- Куплено — 263 шт.
- Середня ціна — $22 700
11. Honda e: NS1
- Куплено — 255 шт.
- Середня ціна — $23 000
12. Toyota bZ4x
- Куплено — 207 шт.
- Середня ціна — $30 300
13. BMW iX
- Куплено — 170 шт.
- Середня ціна — $74 000
14. Mazda MX-30
- Куплено — 162 шт.
- Середня ціна — $20 800
15. Audi e-tron Sportback
- Куплено — 156 шт.
- Середня ціна — $54 000
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