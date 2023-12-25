Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей

Розкішні автомобілі не тільки дорогі, але й відрізняються задоволенням від водіння, технологічністю та комфортом, і експерти порталу AutoCar розповіли, які моделі можуть претендувати на звання найкращих у класі люксових авто.

Седан BMW 7 Series та його електрична версія BMW i7 посіли перше місце в рейтингу найкращих розкішних автомобілів 2023 року. Цей німецький седан преміум-класу наразі пропонується лише в довгобазовій версії та поєднує в собі найкраще в комфорті з новітніми технологіями.

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На другому місці - Mercedes-Benz S-Class, доступний зі звичайними бензиновими та дизельними двигунами, а також з гібридною силовою установкою. Він відрізняється традиційним, але сучасним дизайном, з великим дисплеєм в салоні.

BMX iX, повністю електричний кросовер зі сміливим дизайном, потрапив до трійки лідерів, оскільки, за словами BMW, ця модель відрізняється від будь-якого іншого автомобіля німецького бренду і при її розробці було вирішено відійти від класичного стилю.

Отже, найкращі розкішні автомобілі 2023 року:

BMW 7 Series та i7; Mercedes-Benz S-Class; BMX iX; Range Rover; Mercedes-Benz EQS; Audi A8 та S8; Range Rover Sport; BMW X7; Audi Q8; Mercedes-Benz EQS.

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