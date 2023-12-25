Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей

Технології&Авто
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Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей
Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей
Розкішні автомобілі не тільки дорогі, але й відрізняються задоволенням від водіння, технологічністю та комфортом, і експерти порталу AutoCar розповіли, які моделі можуть претендувати на звання найкращих у класі люксових авто.
Седан BMW 7 Series та його електрична версія BMW i7 посіли перше місце в рейтингу найкращих розкішних автомобілів 2023 року. Цей німецький седан преміум-класу наразі пропонується лише в довгобазовій версії та поєднує в собі найкраще в комфорті з новітніми технологіями.
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На другому місці - Mercedes-Benz S-Class, доступний зі звичайними бензиновими та дизельними двигунами, а також з гібридною силовою установкою. Він відрізняється традиційним, але сучасним дизайном, з великим дисплеєм в салоні.
BMX iX, повністю електричний кросовер зі сміливим дизайном, потрапив до трійки лідерів, оскільки, за словами BMW, ця модель відрізняється від будь-якого іншого автомобіля німецького бренду і при її розробці було вирішено відійти від класичного стилю.
Отже, найкращі розкішні автомобілі 2023 року:
  1. BMW 7 Series та i7;
  2. Mercedes-Benz S-Class;
  3. BMX iX;
  4. Range Rover;
  5. Mercedes-Benz EQS;
  6. Audi A8 та S8;
  7. Range Rover Sport;
  8. BMW X7;
  9. Audi Q8;
  10. Mercedes-Benz EQS.
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За матеріалами:
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