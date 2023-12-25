Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Найкращі розкішні автомобілі 2023 року: ТОП-10 моделей
Розкішні автомобілі не тільки дорогі, але й відрізняються задоволенням від водіння, технологічністю та комфортом, і експерти порталу AutoCar розповіли, які моделі можуть претендувати на звання найкращих у класі люксових авто.
Седан BMW 7 Series та його електрична версія BMW i7 посіли перше місце в рейтингу найкращих розкішних автомобілів 2023 року. Цей німецький седан преміум-класу наразі пропонується лише в довгобазовій версії та поєднує в собі найкраще в комфорті з новітніми технологіями.
На другому місці - Mercedes-Benz S-Class, доступний зі звичайними бензиновими та дизельними двигунами, а також з гібридною силовою установкою. Він відрізняється традиційним, але сучасним дизайном, з великим дисплеєм в салоні.
BMX iX, повністю електричний кросовер зі сміливим дизайном, потрапив до трійки лідерів, оскільки, за словами BMW, ця модель відрізняється від будь-якого іншого автомобіля німецького бренду і при її розробці було вирішено відійти від класичного стилю.
Отже, найкращі розкішні автомобілі 2023 року:
- BMW 7 Series та i7;
- Mercedes-Benz S-Class;
- BMX iX;
- Range Rover;
- Mercedes-Benz EQS;
- Audi A8 та S8;
- Range Rover Sport;
- BMW X7;
- Audi Q8;
- Mercedes-Benz EQS.
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