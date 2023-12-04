ТОП-10 найпопулярніших моделей авто серед українців за листопад 2023 — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших моделей авто серед українців за листопад 2023 Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

ТОП-10 найпопулярніших моделей авто серед українців за листопад 2023

За листопад 2023 року українці придбали 5,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них була кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

До десятки моделей-лідерів авторинку України потрапили тільки кросовери та позашляховики. На ці авто припало 34% усіх продажів у листопаді.

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Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше кросовер Renault Duster: його обрали 355 покупців. Друге місце посідає електрокроссовер Volkswagen ID.4 (297 авто), а третє — Toyota RAV4 (252 шт.).

Замикають ТОП-5 Nissan Qashqai (204 авто) і рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (146 шт.). Примітно, що серед лідерів опинився і преміальний Mercedes-Benz GLE.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в Україні за листопад 2023 року:

Renault Duster — 355 проданих авто. Volkswagen ID.4 — 297 шт. Toyota RAV4 — 252 шт. Nissan Qashqai — 204 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт. Skoda Karoq — 140 шт. Mazda CX-5 — 128 шт. Skoda Kodiaq — 127 шт. Kia Sportage — 102 шт. Mercedes-Benz GLE — 102 шт.

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