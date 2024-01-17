Українці все більше купують гібридні авто: які марки обирають — Finance.ua

Українці все більше купують гібридні авто: які марки обирають Сьогодні 21:07 — Технології&Авто

Українці все більше купують гібридні авто: які марки обирають, toyota-ua.com

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та на 8% менше порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Частка нових авто з цієї кількості становила 63%. На ринку нових легковиків «гібриди» охопили майже 18% продажів.

Лідером ринку нових гібридів став Toyota RAV-4 (1822 шт).

Другий за популярністю — Nissan Qashqai (1041 шт).

Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (790 шт).

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У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (688 шт.), на другому місці - Toyota Prius (514 шт.). Замикаю трійку лідерів Chevrolet Volt (468 шт.).

Зазначимо, що за 2023 рік в Україну було ввезено майже 400 тис транспортних засобів. Це найнижчі показники за останні три роки. Порівняно із 2022 роком імпорт упав на 29,5%.

Водночас за рік український ринок електромобілів зріс майже втричі.

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