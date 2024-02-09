У Міноборони заявили, що держава може забезпечити військових усім необхідним — Finance.ua

У Міноборони заявили, що держава може забезпечити військових усім необхідним
Практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою. Держава може забезпечити військових усім необхідним.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова на нараді командувача Медичних сил генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука, повідомляє пресслужба Міноборони.
Калмикова наголосила, що поки що фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим.
«На десятому році війни практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою. Держава може забезпечити необхідним, але для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб», — наголосила заступниця міністра оборони.
Вона додала, що керівний склад видів та родів військ має чітко розуміти, що і де потрібно кожній військовій частині, і оперативно надавати цю інформацію.
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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає вдосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час воєнного стану.
Також Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації. Законопроект прийнято без пропозицій Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто, найбільш ймовірно, буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.
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