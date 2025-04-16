Рада ухвалила списання військового майна — Finance.ua

Рада ухвалила списання військового майна
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про списання військового майна. Тепер його має підписати президент.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт № 12373 передбачає спрощення списання військового майна, підвищенню ефективності у процесі списання і постановки на облік військового майна, розвантажить командирів військових частин, які більше часу приділятимуть підготовці й реалізації саме бойових завдань, що є пріоритетом під час війни, а також удосконалить законодавчу базу врегулювання питань управління військовим майном Службою безпеки України.
У другому читанні за законопроєкт проголосував 321 народний депутат.
Народний депутат Роман Костенко зауважив, що прийняття цього законопроєкту завершить реформу списання майна у війську.
«Зараз командир частини може списувати сам, навіть не проводячи службове розслідування. Це теж дуже важливо. Ми дали командиру право вибирати, чи потрібно службове розслідування, чи ні», — повідомив він.
За словами Костенка, тепер службове розслідування щодо списання або втрати майна проводитимуть за бажанням, а не обов’язково, як це було раніше.
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