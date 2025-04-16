Рада ухвалила списання військового майна — Finance.ua

Рада ухвалила списання військового майна Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Рада ухвалила списання військового майна

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про списання військового майна. Тепер його має підписати президент.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також Зеленський підписав закон про спрощення процедури списання військового майна

Законопроєкт № 12373 передбачає спрощення списання військового майна, підвищенню ефективності у процесі списання і постановки на облік військового майна, розвантажить командирів військових частин, які більше часу приділятимуть підготовці й реалізації саме бойових завдань, що є пріоритетом під час війни, а також удосконалить законодавчу базу врегулювання питань управління військовим майном Службою безпеки України.

У другому читанні за законопроєкт проголосував 321 народний депутат.

Народний депутат Роман Костенко зауважив, що прийняття цього законопроєкту завершить реформу списання майна у війську.

Читайте також Міноборони змінює підходи до забезпечення військових житлом

«Зараз командир частини може списувати сам, навіть не проводячи службове розслідування. Це теж дуже важливо. Ми дали командиру право вибирати, чи потрібно службове розслідування, чи ні», — повідомив він.

За словами Костенка, тепер службове розслідування щодо списання або втрати майна проводитимуть за бажанням, а не обов’язково, як це було раніше.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.