Міноборони змінює підходи до забезпечення військових житлом — Finance.ua

Міноборони змінює підходи до забезпечення військових житлом Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Міноборони змінює підходи до забезпечення військових житлом

Міністерство оборони України кардинально змінює підхід до житлового забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Головне управління капітальних вкладень Міністерства оборони розробило проєкт Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та осіб, звільнених з військової служби.

Документ пройшов внутрішнє погодження та переданий на розгляд центральним органам виконавчої влади. Наразі триває його громадське обговорення.

«Ми прагнемо створити прозору та ефективну систему, яка враховуватиме потреби різних категорій військових, і першочергово — учасників бойових дій, сімей загиблих, важкопоранених, звільнених з військової служби», — зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

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Одночасно з цим завершується підготовка до цифровізації процесу квартирного обліку військовослужбовців. Це дозволить зробити процедури більш прозорими та ефективними, а також забезпечить контроль за використанням житлового фонду.

«У межах цієї роботи також розроблено та затверджено Алгоритм виключення службового житла з відповідного фонду Міноборони. Це дозволить тисячам сімей військових, які зараз проживають у службовому житлі, отримати право на постійне проживання у ньому», — повідомив заступник міністра.

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