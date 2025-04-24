Що робити в разі пошкодження майна під час обстрілів (алгоритм КМДА) — Finance.ua

Що робити в разі пошкодження майна під час обстрілів (алгоритм КМДА) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Що робити в разі пошкодження майна під час обстрілів (алгоритм КМДА)

В КМДА нагадали українцям, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм.

Власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення» та отримати до 350 тисяч гривень на ремонт.

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Про це нагадав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Він додав, що алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

Для участі у цій програмі заявнику потрібно:

1) установити мобільний додаток Порталу Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно у разі, коли воно не було подано раніше, або вибрати одне з інформаційних повідомлень у разі, коли раніше їх було подано кілька;

3) переконатися, що пошкоджений об’єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або у разі відсутності такого запису провести його реєстрацію;

4) відкрити поточний рахунок в одному з банків-партнерів;

5) обрати в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) електронну публічну послугу «єВідновлення»;

6) сформувати засобами Порталу Дія заяву, яка повинна містити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дату народження; контактні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші дані;

7) надати згоду співвласників об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об’єкт нерухомого майна), що надається за вибором заявника;

8) вказати про відсутність обмежень, встановлених пунктом 4 Порядку;

9) отримати автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду;

10) у разі отримання засобами Порталу Дія відповідних повідомлень від комісії забезпечити подання запитаної у них інформації.

Після завершення ремонтних робіт, визначених в алгоритмі, отримувач компенсації для проведення ремонту зобов’язаний протягом 15 робочих днів подати повідомлення про завершення ремонтних робіт разом із фотофіксацією завершених ремонтних робіт.

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