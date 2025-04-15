У Реєстрі збитків з’явилась Система обліку немайнової шкоди — Finance.ua
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У Реєстрі збитків з’явилась Система обліку немайнової шкоди

Казна та Політика
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У Реєстрі збитків з’явилась Система обліку немайнової шкоди
У Реєстрі збитків з’явилась Система обліку немайнової шкоди
У Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії, з’явилась Система обліку інформації про немайнову шкоду.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Насамперед ідеться про депортації українців, вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин», — зазначив він.
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За словами Шмигаля, система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики.
Він повідомив, що у Реєстрі збитків вже відкрито дев’ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви.
«Працюємо над тим, аби до кінця року відкрилися усі 45 категорій Реєстру збитків», — додав прем’єр-міністр.
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Нагадаємо, з 19 березня українці зможуть подавати через «Дію» заяви до міжнародного Реєстру збитків за категоріями: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи (полон), примусова праця чи служба.
З 12 березня Реєстр збитків для України (RD4U) приймає заяви щодо зникнення безвісти близьких родичів унаслідок розв’язаної росією повномасштабної війни.
За три роки повномасштабного вторгнення володимир путін витратив $1 трлн на фінансування війни, і інтересанти, які доєднались до війни, не захочуть зупинятися, заявив президент України Володимир Зеленський
За матеріалами:
Finance.ua
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