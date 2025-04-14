путін витратив на війну $1 трлн за три роки повномасштабного вторгнення — Зеленський — Finance.ua
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путін витратив на війну $1 трлн за три роки повномасштабного вторгнення — Зеленський

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путін витратив на війну $1 трлн за три роки повномасштабного вторгнення — Зеленський
путін витратив на війну $1 трлн за три роки повномасштабного вторгнення — Зеленський
За три роки повномасштабного вторгнення володимир путін витратив $1 трлн на фінансування війни, і інтересанти, які доєднались до війни, не захочуть зупинятися.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для CBS News.
«Три країни вже втягнуті в цю війну. І будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні беруть участь інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває, і витрачаються мільярди, а путін вже витратив 1 трильйон за три роки війни, більше 1 трильйона доларів на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися», — сказав Зеленський.
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«Ризикуючи всією Європою, путін вже виробляє стільки зброї, скільки в усій Європі. Амбіції путіна — захопити нас. Але всі в світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона буде продовжуватися», — зауважив Зеленський.
Нагадаємо, в Офісі президента повідомляли, за весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів.
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Старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда раніше заявляв, що станом на 2024 рік загальна сума прямих збитків, завданих Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, зросла на 15% і становить $176 млрд. За інформацією фахівця, загальна сума прямих збитків зросла на 15% - до $176 млрд, а оцінка потреб у відновленні — на 8% до $524 млрд.
Україна сподівається наступного року отримувати зовнішнє фінансування і за рахунок «тіла» знерухомлених активів росії.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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