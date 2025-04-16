Майно в податковій заставі: чи потрібен дозвіл податківців на його відчуження — Finance.ua

Майно в податковій заставі: чи потрібен дозвіл податківців на його відчуження Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Майно в податковій заставі: чи потрібен дозвіл податківців на його відчуження

Податкова служба у Полтавській області повідомляє, чи потрібен дозвіл податківців на відчуження майна, яке знаходиться в податковій заставі.

Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу, а також у випадку, якщо контролюючий орган впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

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У випадку якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди контролюючого органу за цінами, що не є меншими за звичайні.

Кошти від такого відчуження мають бути направлені в повному обсязі для виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

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Згідно з пунктом 92.4 статті 92 Податкового кодексу № 2755-VI, не вимагається згода контролюючого органу на відчуження у процесі приватизації державного або комунального майна у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено зобов’язання покупця щодо погашення у повному обсязі суми податкового боргу, у зв’язку з яким виникло право податкової застави, не пізніше шести календарних місяців з дати переходу права власності на об’єкт приватизації.

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