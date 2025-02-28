Як обчислюється сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — Finance.ua

Як обчислюється сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Як обчислюється сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб обчислюється податковим органом за місцем реєстрації власника.

Про це нагадує Державна податкова служба.

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Сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розраховується для фізичних осіб за таким принципом:

Якщо у платника є квартира, то на її площу буде знижено 60 кв. м. Це означає, що тільки площа понад 60 кв. м оподатковуватиметься.

Якщо є житловий будинок, то з площі будинку буде знижено 120 кв. м.

Якщо є і квартира, і будинок, то загальна площа обох об’єктів зменшується на 180 кв. м (це максимальна знижка).

Податок на нерухомість обчислюється лише з тієї частини площі, яка перевищує відповідні ліміти.

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Щодо кількості об’єктів нерухомості у власності:

Якщо є один об’єкт житлової нерухомості (одна квартира чи один будинок), то податок обчислюється на основі площі, зменшеної на 60 кв. м для квартири або 120 кв. м для будинку, та застосовується відповідна ставка податку.

Якщо є кілька об’єктів одного типу (наприклад, кілька квартир або кілька будинків), то обчислення податку здійснюється на основі сумарної площі всіх цих об’єктів, зменшеної відповідно до ліміту площі для кожного типу.

Якщо є об’єкти різних типів (квартира і будинок), то розрахунок податку відбувається на основі сумарної площі всіх цих об’єктів, зменшеної на загальний ліміт площі для комбінації квартир і будинків.

Якщо є кілька об’єктів нерухомості, то податок розподіляється між ними пропорційно до площі кожного об’єкта.

Таким чином, сума податку на нерухомість буде залежати від кількості і типу ваших об’єктів та їх загальної площі після застосування знижок.

Крім того:

Якщо у власності платника податків є квартира більше ніж 300 кв. м або будинок більше ніж 500 кв. м, податок на таку нерухомість збільшується на 25,000 грн на рік за кожен такий об’єкт.

Податкові органи надсилають платникам податків повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року. Це повідомлення містить детальний розрахунок податку та реквізити для сплати, а також інформацію про адресу, площу об’єкта і пільги, якщо вони є.

Якщо платник податків набуває новий об’єкт нерухомості, податок сплачується з місяця, коли він став власником цього об’єкта.

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