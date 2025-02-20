Оренда з правом викупу: як в Україні працює програма «Домівка+» — Finance.ua

Оренда з правом викупу: як в Україні працює програма «Домівка+» Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Оренда з правом викупу: як в Україні працює програма «Домівка+»

У сучасному світі власне житло стає дедалі менш доступним — зростання цін на нерухомість та економічна нестабільність змушують багатьох українців відкладати мрію про власний дім.

Аби допомогти тим, хто прагне отримати своє житло, в Україні діє програма «Домівка+». Finance.ua у статті розповів , як саме працює ця ініціатива і хто може скористатися її перевагами.

Програма надає унікальну можливість для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших категорій населення, що перебувають на квартирному обліку в місті Києві, орендувати житло з переважним правом його викупу на вигідних умовах.

Учасники програми:

учасники бойових дій та члени їхніх сімей, що перебувають на квартирному обліку в місті Києві;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), що перебувають на квартирному обліку в місті Києві;

громадяни, які не належать до вищезазначених категорій населення.

Порядок участі у програмі «Домівка+»

вибір квартири з переліку: надання заяви про наміри укласти угоду;

укладення Договору оренди з переважним правом викупу: підписання Договору оренди;

оформлення Договору купівлі-продажу квартири: після ухвалення рішення орендарем про придбання квартири, укладення відповідного договору.

Примітка: всі витрати, пов’язані з укладанням договорів, сплачує орендар.

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Переваги програми

вигідні умови оренди: знижена орендна плата для учасників бойових дій та ВПО;

переважне право викупу: можливість придбати орендоване житло у власність;

фінансова прозорість: чітко визначені щомісячні платежі та умови договору;

гнучкість використання накопичувального платежу: платежі можуть бути розбиті на термін до 120 місяців;

додаткові вигоди: накопичувальний платіж, резерв непередбачених витрат, страховий платіж та комунальні послуги включені в програму.

Детально про інші програми, які можуть допомогти вам придбати власну житлову нерухомість в Україні — читайте у статті за посиланням.

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