Оренда з правом викупу: як в Україні працює програма «Домівка+» — Finance.ua

Оренда з правом викупу: як в Україні працює програма «Домівка+»
У сучасному світі власне житло стає дедалі менш доступним — зростання цін на нерухомість та економічна нестабільність змушують багатьох українців відкладати мрію про власний дім.
Аби допомогти тим, хто прагне отримати своє житло, в Україні діє програма «Домівка+». Finance.ua у статті розповів, як саме працює ця ініціатива і хто може скористатися її перевагами.
Програма надає унікальну можливість для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших категорій населення, що перебувають на квартирному обліку в місті Києві, орендувати житло з переважним правом його викупу на вигідних умовах.
Учасники програми:
- учасники бойових дій та члени їхніх сімей, що перебувають на квартирному обліку в місті Києві;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО), що перебувають на квартирному обліку в місті Києві;
- громадяни, які не належать до вищезазначених категорій населення.
Порядок участі у програмі «Домівка+»
- вибір квартири з переліку: надання заяви про наміри укласти угоду;
- укладення Договору оренди з переважним правом викупу: підписання Договору оренди;
- оформлення Договору купівлі-продажу квартири: після ухвалення рішення орендарем про придбання квартири, укладення відповідного договору.
Примітка: всі витрати, пов’язані з укладанням договорів, сплачує орендар.
Переваги програми
- вигідні умови оренди: знижена орендна плата для учасників бойових дій та ВПО;
- переважне право викупу: можливість придбати орендоване житло у власність;
- фінансова прозорість: чітко визначені щомісячні платежі та умови договору;
- гнучкість використання накопичувального платежу: платежі можуть бути розбиті на термін до 120 місяців;
- додаткові вигоди: накопичувальний платіж, резерв непередбачених витрат, страховий платіж та комунальні послуги включені в програму.
Детально про інші програми, які можуть допомогти вам придбати власну житлову нерухомість в Україні — читайте у статті за посиланням.
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