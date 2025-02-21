Як зросли ціни на житло в Україні у 2024 році (Держстат) — Finance.ua
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Як зросли ціни на житло в Україні у 2024 році (Держстат)

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Як зросли ціни на житло в Україні у 2024 році (Держстат)
Як зросли ціни на житло в Україні у 2024 році (Держстат)
Як повідомили в Державній службі статистики, індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%.

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У 2023 році становив 114,5%, у 2022-му році — 113%.
Такі дані повідомила Державна служба статистики (Держстат), пише interfax.
Як зросли ціни на житло в Україні у 2024 році (Держстат)

Первинний ринок

Тут ціни на житло зросли за підсумками 2024 року на 15%, прискоривши зростання порівняно з 2023 роком, коли показник становив 12,8%.
1- кімнатні квартири подорожчали на 14,9%, двокімнатні — на 15,3%, трикімнатні — на 14,8%.
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Вторинний ринок

Тут житло сповільнило темпи подорожчання. Вторинка у середньому подорожчала на 11,6%, що на 4 п. п. нижче за показник 2023 року. Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні — на 11,9%, трикімнатні — на 11,5%.
Також за даними відомства, у четвертому кварталі 2024 року індекс цін на житло знизився до 113,1% порівняно зі 116,1% у четвертому кварталі 2023 року. Зокрема, у жовтні-грудні 2024 року на первинному ринку ціни зросли на 15,8% проти 14,6% у жовтні-грудні 2023-го, тоді як на вторинному ринку зафіксовано уповільнення темпів росту цін: до 11,9% проти 17% відповідно.
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Довідка Finance.ua:

  • За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні всічні 2025 року склала 7 326 гривень. Серед регіонів на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень. Друга за ціною — Львівська область (до 10 571 гривні).

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За матеріалами:
Finance.ua
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