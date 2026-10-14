Скільки коштує оренда будинку восени 2026 року: чому це може бути краще, ніж купівля

Переїзд у село не обов’язково починається з купівлі нерухомості. Для людини, яка ніколи не жила в селі, набагато безпечніше спочатку орендувати житло хоча б на кілька місяців.
Це дозволить зрозуміти, чи підходить такий спосіб життя, не витрачаючи одразу сотні тисяч гривень. Причому орендувати можна не лише приватний будинок.
У селах є і квартири — у невеликих багатоквартирних будинках, колишніх гуртожитках, а в населених пунктах біля великих міст — навіть у нових житлових комплексах.
На OLX у вересні 2026 року є сотні пропозицій довгострокової оренди будинків у селах. Серед них — будинок у Дяківцях за 2 тис. гривень на місяць, будинок у Новоселівці Дніпропетровської області з пічним опаленням за 3,5 тис. гривень, а також будинок у Білозір’ї за 8 тис. гривень.
Є і дорожчі варіанти. Наприклад, будинок у Липниках біля Львова здають приблизно за 18 тис. гривень, а будинок у Білогородці Київської області — за 42 тис. гривень.
Скільки коштує оренда будинку
Варіант
Орієнтовна ціна на місяць
Простий будинок у віддаленому селі
2–5 тис. гривень
Будинок у нормальному стані
5–10 тис. гривень
Будинок із хорошими умовами
10–15 тис. гривень
Будинок біля великого міста
15–30+ тис. гривень
Великий сучасний будинок у передмісті
30–50+ тис. гривень
Можна орендувати і квартиру
Якщо не хочеться займатися приватним будинком, є ще один варіант — квартира в селі. Це може бути особливо зручно для тих, хто хоче жити за містом, але не готовий чистити сніг у дворі, ремонтувати дах, косити траву чи самостійно займатися опаленням. Водночас квартир у селах набагато менше, ніж будинків. Тому шукати їх доведеться довше.
За оголошеннями на OLX оренда квартир у селах та невеликих населених пунктах може коштувати від кількох тисяч гривень на місяць. У селах, які фактично є передмістями великих міст, ціна може становити 8−15 тис. гривень і вище. Для тих, хто розглядає переїзд саме через майбутню зиму, квартира теж може бути варіантом. Та тут потрібно особливо уважно перевірити, як будинок опалюється і що відбувається з водою та електрикою під час відключень.
Чому оренда може бути кращою за купівлю
Уявімо дві ситуації. У першому випадку людина купує будинок за 200 тис. гривень. Потім виявляється, що потрібно провести воду, облаштувати санвузол, замінити проводку і відремонтувати піч. Ще 150−200 тис. гривень можуть піти на ремонт.
У другому випадку людина винаймає будинок за 6−8 тис. гривень на місяць. За пів року оренда коштуватиме приблизно 36−48 тис. гривень.
Навіть якщо після цього людина вирішить повернутися до міста, фінансові втрати будуть набагато меншими, ніж після невдалої купівлі. Тому для першого знайомства з сільським життям оренда має очевидний плюс: її можна припинити.
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