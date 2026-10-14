Скільки коштує оренда будинку восени 2026 року: чому це може бути краще, ніж купівля

Переїзд у село не обов’язково починається з купівлі нерухомості. Для людини, яка ніколи не жила в селі, набагато безпечніше спочатку орендувати житло хоча б на кілька місяців.

Це дозволить зрозуміти, чи підходить такий спосіб життя, не витрачаючи одразу сотні тисяч гривень. Причому орендувати можна не лише приватний будинок.

У селах є і квартири — у невеликих багатоквартирних будинках, колишніх гуртожитках, а в населених пунктах біля великих міст — навіть у нових житлових комплексах.

На OLX у вересні 2026 року є сотні пропозицій довгострокової оренди будинків у селах. Серед них — будинок у Дяківцях за 2 тис. гривень на місяць, будинок у Новоселівці Дніпропетровської області з пічним опаленням за 3,5 тис. гривень, а також будинок у Білозір’ї за 8 тис. гривень.

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Є і дорожчі варіанти. Наприклад, будинок у Липниках біля Львова здають приблизно за 18 тис. гривень, а будинок у Білогородці Київської області — за 42 тис. гривень.

Скільки коштує оренда будинку

Варіант Орієнтовна ціна на місяць Простий будинок у віддаленому селі 2–5 тис. гривень Будинок у нормальному стані 5–10 тис. гривень Будинок із хорошими умовами 10–15 тис. гривень Будинок біля великого міста 15–30+ тис. гривень Великий сучасний будинок у передмісті 30–50+ тис. гривень

Можна орендувати і квартиру

Якщо не хочеться займатися приватним будинком, є ще один варіант — квартира в селі. Це може бути особливо зручно для тих, хто хоче жити за містом, але не готовий чистити сніг у дворі, ремонтувати дах, косити траву чи самостійно займатися опаленням. Водночас квартир у селах набагато менше, ніж будинків. Тому шукати їх доведеться довше.

За оголошеннями на OLX оренда квартир у селах та невеликих населених пунктах може коштувати від кількох тисяч гривень на місяць. У селах, які фактично є передмістями великих міст, ціна може становити 8−15 тис. гривень і вище. Для тих, хто розглядає переїзд саме через майбутню зиму, квартира теж може бути варіантом. Та тут потрібно особливо уважно перевірити, як будинок опалюється і що відбувається з водою та електрикою під час відключень.

Чому оренда може бути кращою за купівлю

Уявімо дві ситуації. У першому випадку людина купує будинок за 200 тис. гривень. Потім виявляється, що потрібно провести воду, облаштувати санвузол, замінити проводку і відремонтувати піч. Ще 150−200 тис. гривень можуть піти на ремонт.

У другому випадку людина винаймає будинок за 6−8 тис. гривень на місяць. За пів року оренда коштуватиме приблизно 36−48 тис. гривень.

Навіть якщо після цього людина вирішить повернутися до міста, фінансові втрати будуть набагато меншими, ніж після невдалої купівлі. Тому для першого знайомства з сільським життям оренда має очевидний плюс: її можна припинити.