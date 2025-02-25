Які ціни на однокімнатні квартири у Львові (інфографіка) — Finance.ua
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Які ціни на однокімнатні квартири у Львові (інфографіка)

Нерухомість
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Які ціни на однокімнатні квартири у Львові (інфографіка)
Які ціни на однокімнатні квартири у Львові (інфографіка)
Як свідчать статистичні дані платформи ЛУН, ціни на квартири у Львові залишаються найвищими серед усіх західних міст.
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Райони

На вторинці Львова найдешевші квартири варто шукати в Галицькому та Залізничному районах. Там можна купити 1- кімнатну квартиру за ціною 62 тис- 63 тис. доларів.
Які ціни на однокімнатні квартири у Львові (інфографіка)
Найдорожчий район — Сихівський, тут можна купити квартиру від 81 тис. дол. Далі іде Франківський — 85 тисяч доларів.
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Раніше йшлося, що ціни на житло зросли за підсумками 2024 року на 15%, прискоривши зростання порівняно з 2023 роком, коли показник становив 12,8%.1- кімнатні квартири подорожчали на 14,9%, двокімнатні — на 15,3%, трикімнатні — на 14,8%.
За даними Держстату, вторинка у середньому подорожчала на 11,6%, що на 4 п. п. нижче за показник 2023 року. Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні — на 11,9%, трикімнатні — на 11,5%.
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Нагадаємо, від початку війни у всіх західних містах суттєво зросли ціни на житло. Особливо це помітно щодо Ужгорода та Чернівців, де ринок раніше був значно менший за обсягами.
«Усі три міста (Ужгород, Чернівці, Львів) продемонстрували помітне зростання середньозважених цін за два роки війни: Львів на 40%, Ужгород — на 39%, а Чернівці — на 37%. До війни змагатися зі Львовом ні Ужгород, ні Чернівці не могли. А зараз це окремі регіональні ринки, що активно розвиваються», — каже експерт з нерухомості Вікторія Берещак.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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