Скільки квартир здали в експлуатацію на Львівщині — Finance.ua
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Скільки квартир здали в експлуатацію на Львівщині

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З січня по вересень 2022 року у Львівській області прийнято в експлуатацію 482 тисячі метрів квадратних нового житла або 5 900 квартир. Як зазначає Головне управління статистики у Львівській області, це на 51,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Частка області у загальнодержавному введенні житла у січні-вересні 2022 року становила 10%. За обсягом прийнятого житла Львівщина посіла четверте місце серед інших регіонів.

Як розподілилися показники

У багатоквартирних будинках здано в експлуатацію 268,4 тисячі квадратних метрів загальної площі житла (55,7% від загального обсягу), що на 55,9% менше відносно січня — вересня 2021 року. На одноквартирні будинки припало 44,3% від загальної площі житла (213,6 тисячі квадратних метрів), прийняття яких у порівнянні з січне — вереснем 2021 року зменшилось на 42,3%.
Що стосується дачних і садових будинків, то в експлуатацію прийнято таких площею 19,6 тисячі метрів квадратних, що на 30% менше, порівняно з січнем — вереснем 2021 року.
Без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, відповідно до Порядку № 158, введено в експлуатацію 78,8 тисячі метра квадратних загальної площі житла, або 16,4% від загального обсягу.
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Понад три чверті житла введено в експлуатацію у міській місцевості — 334,2 тисячі метрів квадратних загальної площі (4 825 квартир). У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року його обсяги скоротились на 48%.
У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 147,8 тисячі «квадратів» загальної площі житла (1 075 квартир), що на 57% менше відносно січня — вересня 2021 року. Середня загальна площа однієї новозбудованої квартири становила 81,7 метра квадратних.
Найбільше житла прийнято в експлуатацію у Львівському районі — 389 тисяч «квадратів» або 80,7% від загального введення. Також значні обсяги житла здано в експлуатацію у Стрийському (7,4%) та Яворівському (5,2%) районах.
Скорочення обсягів прийняття житла у порівнянні з січнем — вереснем 2021 року сталося в усіх районах області, з них найбільше у:
  • Дрогобицькому (на 80,5%),
  • Самбірському (на 65,2%),
  • Яворівському (на 64,6%) районах.
У Львівському районі введено в експлуатацію житла у 2 рази менше у порівнянні з січнем-вереснем 2021 року.
Найбільше житла в експлуатацію на Львівщині здали у 2019 і 2021 роках — 963,6 і 987 тисяч метрів квадратних відповідно. Найменший показник був зафіксований у 2016 році — 516,2 тисячі метрів квадратних.
За матеріалами:
Телеканал 24
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