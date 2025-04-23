Що робити, якщо погрожують забрати майно: яке право кредиторів на вилучення нерухомості — Finance.ua

Що робити, якщо погрожують забрати майно: яке право кредиторів на вилучення нерухомості Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Що робити, якщо погрожують забрати майно: яке право кредиторів на вилучення нерухомості

Суттєве обмеження щодо звернення стягнення на нерухомість вносить війна. Положення ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» та ЗУ «Про іпотеку», зокрема пункт 5−2 «Прикінцевих положень» цього закону, суттєво обмежили право кредиторів на вилучення нерухомого майна.

Про це йдеться у нашій статті:

У період дії в Україні «воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, заборонено відчуження таких об’єктів (продаж, передача у власність іпотекотримачу тощо) та виселення мешканців з житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти».

Важливо розуміти, що тут мова не про будь-яку нерухомість боржника, яка перебуває в іпотеці, а лише про ту, яка була передана в іпотеку за кредитними договорами, що були укладені до 17 березня 2022 року.

Тобто, якщо людина взяла кредит на житло після цієї дати, кредитори можуть ініціювати вилучення нерухомості за борги. Тут також важливий нюанс — мова саме про іпотечний кредит, якщо боржник брав кредит на інші цілі, то мораторій на реалізацію майна не діє.

Правовий режим воєнного стану також передбачає заборону на вилучення та продаж житла, якщо воно саме або його власник перебувають на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій.

Крім того, на період дії воєнного стану в Україні припиняється звернення стягнення на пенсію, стипендію. Але важливо розуміти: це не стосується рішень про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок кримінального правопорушення, та рішень, боржниками за якими є громадяни російської федерації.

Що робити, якщо вам погрожують забрати майно

Як бачимо, законодавець захистив, або ж принаймні спробував захистити громадян від свавільного та неадекватного вилучення майна за борги.

Якщо у вас є «Дія», то у більшості випадків про щось подібне ви дізнаєтеся досить оперативно. Принаймні так говорить теорія. В інших випадках варто періодично перевіряти себе у відповідних реєстрах.

Насамперед це Єдиний реєстр боржників та Автоматизована система виконавчих проваджень, якими відає Мінюст. Наразі їхня робота не відновлена, попри запевнення посадовців, однак будемо сподіватися, що колись вони таки запрацюють, тому не лінуйтеся періодично туди заглядати, процедура перевірки дуже проста.

Те ж саме можна робити й через портал Опендатабот, однак і тут послуга поки недоступна після масштабної кібератаки росіян на державні реєстри України.

Також у сучасній Україні не виключена ситуація, коли про те, що майно арештоване, ви дізнаєтеся у простий і неприємний спосіб — в один момент виявиться, що ваші банківські рахунки заблоковано. Або у двері до вас постукають виконавці з постановами про арешт і вилучення майна.

Втім, у який спосіб ви б не дізналися про арешт майна та наявність виконавчих проваджень, рекомендуємо не панікувати і звернутися за допомогою до кваліфікованого юриста. Він зможе проаналізувати законність вимог кредиторів, особливо у частині звернення цих вимог на майно

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.