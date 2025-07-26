У 2024 році українці задекларували вдвічі більше іноземних доходів — Finance.ua
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У 2024 році українці задекларували вдвічі більше іноземних доходів

Казна та Політика
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У 2024 році українці задекларували вдвічі більше іноземних доходів
У 2024 році українці задекларували вдвічі більше іноземних доходів
У 2024 році громадяни України задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що майже вдвічі перевищує показник 2023 року.
Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Скільки податків сплатили з іноземних доходів

Вона зазначає, із загальної суми було нараховано 3,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), а також 535,8 млн грн військового збору.
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Також вона зауважила, що кількість довідок про податкове резидентство України стабільно зростає: 21 тис. — за 2023 рік, 12,5 тис. — уже за перше півріччя 2025 року.
Україна працює за угодами про уникнення подвійного оподаткування — якщо податки вже сплачені за кордоном, їх можна зарахувати в Україні.
ДПС працює над інтеграцією сервісів із системою «е-Консул», щоб українці за кордоном мали простіший доступ до податкових послуг.
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Карнаух також зазначила, що гуманітарна допомога, яку українці отримали від іноземних держав, фондів і організацій не оподатковується до скасування воєнного стану і не включається до загального доходу.
Нагадаємо, з 1 липня фізичні особи — підприємці (ФОП) 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ та найманих працівників, можуть подавати податкові декларації за ІІ квартал через портал «Дія».
За матеріалами:
Finance.ua
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