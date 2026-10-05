НАЗК виявило корупційні ризики у системі техогляду авто: що пропонують змінити

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало комплексне дослідження «Корупційні ризики у сфері обов’язкового технічного контролю транспортних засобів» та сформувало рекомендації щодо антикорупційних запобіжників для реформування системи обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (ОТК).

Які проблеми виявили

Національна програма адаптації законодавства України до acquis ЄС визначає відсутність обов’язкового технічного огляду для приватних легкових автомобілів як одну з ключових проблем.

З урахуванням комплексності сфери ОТК та необхідності подальшого наближення українського законодавства до права ЄС, Мінрозвитку звернулось до НАЗК з ініціативою проведення стратегічного аналізу корупційних ризиків у сфері ОТК для забезпечення підготовки прозорої та ефективної законодавчої бази реформування системи ОТК.

У межах дослідження НАЗК ідентифікувало 9 корупційних ризиків, які охоплюють усі етапи системи ОТК: від доступу до ринку і проведення перевірки до фіксації та передачі результатів, моніторингу, нагляду та застосування відповідальності.

Зокрема, це фрагментованість процедури доступу до ринку, відсутність чіткої та прозорої процедури перевірки документів для отримання статусу суб’єкта ОТК, відсутність чітко визначеного правового статусу особи, яка проводить перевірку, недостатня автоматизація передачі вимірюваних показників, що уможливлює фальсифікацію результатів, а також відсутність цілісної системи нагляду та непропорційність відповідальності у сфері ОТК.

Скільки недійсних протоколів виявили за три роки

Масштаб проблеми підтверджують дані Головного сервісного центру МВС: упродовж 2023−2025 років складено 3 929 висновків про визнання недійсними протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, а з реєстру суб’єктів проведення ОТК виключено 325 суб’єктів.

Попередній досвід функціонування системи технічного огляду засвідчив, що без належних запобіжників реформа ризикує відтворити ті самі корупційні практики в новій формі, але вже у значно більшому масштабі.

Які зміни рекомендує НАЗК

За результатами дослідження сформовано рекомендації для Мінрозвитку, МВС та Національного агентства з акредитації України, спрямовані, зокрема, на запровадження єдиного прозорого механізму доступу до ринку, цифровізацію та автоматизацію процесів ОТК, нормативне врегулювання статусу особи, яка безпосередньо проводить перевірку, створення цілісної системи нагляду та перегляд підходів до відповідальності суб’єктів ОТК.

Реалізація рекомендацій має забезпечити перехід від формальної моделі ОТК до системи, у якій кожен етап є передбачуваним, прозорим і контрольованим, а також сприяти добросовісній конкуренції на ринку, мінімізації фіктивних перевірок і підвищенню суспільної довіри до результатів технічного контролю.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що близько 92% ринку вживаних автомобілів в Україні перебуває в тіні, а його обсяг становить близько 20 млрд грн. За вісім місяців 2026 року 2026 автомобілів офіційно зареєстрували за ціною 1 грн, ще 84 тисячі — дешевше ніж за 50 тис. грн. Попри перевірки та доручення контролюючим і правоохоронним органам, ситуація на ринку за останній рік практично не змінилася.