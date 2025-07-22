Втриматися на плаву: як український бізнес оцінює свої прибутки під час війни — Finance.ua

Втриматися на плаву: як український бізнес оцінює свої прибутки під час війни Сьогодні 09:03

Втриматися на плаву: як український бізнес оцінює свої прибутки під час війни

Малі та середні підприємства в Україні зосередились на збереженні ресурсів і скороченні витрат: якщо у перший рік повномасштабної війни повною мірою працювало лише 57% бізнесу, то зараз цей показник зріс до 90%.

Про це йдеться у результатах дослідження «МСП в умовах війни: тренди, виклики та потреби», проведеним Європейським банком реконструкції та розвитку ( ЄБРР ).

Щодо прибутків, то на третьому році війни бізнеси, які фіксують падіння прибутків , у середньому мають падіння орієнтовно на третину (38%).

, у середньому мають Водночас середній показник зростання прибутків серед бізнесу, який зумів збільшити прибутковість, +45%.

Середній показник падіння прибутків у сфері послуг становить 53%, а у галузі промисловості — 40%.

Середнє значення Рівня складності ведення бізнесу підприємців наразі оцінюють у 3,4 бала (де 1 — дуже складно, а 7 — дуже легко).

Тренди МСП на третій рік війни

Бізнес працює в умовах глибокої невизначеності. Майбутнє залежить від безпекової ситуації, стану енергетичної інфраструктури, подій на фронті та перспектив переговорів.

Як зазначила керівниця соціологічного центру Socioinform Наталія Зайцева-Чіпак, усвідомлення перспективи тривалої війни трансформувало поведінку підприємців: вони зосереджуються на збереженні ресурсів і скороченні витрат.

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Крім того, зберігається економічна вразливість підприємств через загальну нестабільність, зниження купівельної спроможності та вплив війни на сезонні коливання попиту. Власне фінансове становище МСП характеризують як «спроби втриматися на плаву». Підприємці не очікують швидкого покращення ситуації та готові працювати доти, доки бізнес не стане збитковим.

Які ще тенденції спостерігаються в українському бізнесі:

Посилення конкуренції за споживача в умовах економічної нестабільності призвело до активізації негативних ринкових явищ, зокрема тіньової економіки та демпінгу цін.

У 2024 році вплив штучного інтелекту на бізнес-середовище став помітнішим. ШІ автоматизує робочі процеси, витісняючи частину працівників і вивільняючи кадри на ринок. Проте одночасно поступово поглинає окремі сегменти бізнесу.

В умовах внутрішньої нестабільності підприємства намагаються переорієнтуватися на більш прогнозовані зовнішні ринки.

Гостра кадрова криза залишається однією з основних проблем. Посилення мобілізації спричиняє непрогнозовану втрату ключових спеціалістів. Нестача працівників відчутна навіть на позиціях без вимог до досвіду.

Позитивні і негативні зміни у бізнесі

Опитані найчастіше називають такі позитивні зміни за останній час:

Раціоналізація виробничого процесу

Придбання нової техніки для автоматизації виробничої лінії, оптимізація штату, створення стратегії розвитку.

Впровадження додаткових напрямів виробництва (інерція + адаптація)

Урізноманітнення асортименту; пошук інноваційних рішень.

Розширення використання ШІ в бізнесі

Збільшення продуктивності праці, зниження кадрового голоду шляхом виходу на ринок праці персоналу, скороченого через заміну на ШІ.

Отримання нових замовників завдяки зниженню конкуренції з боку іноземних компаній у моделі В2В

Сталими викликами та негативними змінами для бізнесу є такі фактори:

Плинність кадрів (особливо чоловіків). Збільшення навантаження на наявних працівників через брак кадрів

Поширення неофіційного найму

Зростання податків і непрогнозована податкова політика

Посилення адміністративного тиску — інтенсифікація перевірок бізнесу

Погіршення психологічного стану працівників

Зростання собівартості товарів та послуг

Посилення конкуренції за споживача. Демпінг цін з боку тіньового бізнесу і ФОП

Втрата іноземних замовників, які уникають співпраці через воєнні ризики

Як бізнес адаптується

Експерти назвали найбільш поширені стратегії адаптації бізнесу впродовж останнього року:

диверсифікація діяльності — більш прибуткова діяльність перекриває збиткові напрями;

переорієнтація на контракти з Європою, експортні стратегії;

відкриття дочірніх структур в Європі — для розширення клієнтської бази, уникнення бюрократичних обмежень на виведення валюти за кордон для оплати праці/ сировини тощо;

пропозиція товарів з вищою доданою вартістю — збут кінцевих продуктів замість сировини;

навчання нового персоналу власними силами (замість залучення фахівців з досвідом);

розширення цільової аудиторії завдяки впровадженню економних рішень із базовим функціоналом за доступною ціною.

Щодо проблем, на які наразі скаржаться малі та середні підприємства, можна виділити 5 основних:

зростання витрат (підвищення комунальних платежів і вартості сировини тощо);

втрата або неможливість знайти вузькоспеціалізованих фахівців;

брак робочої сили в цілому;

неможливість прогнозування або стратегування через невизначеність;

неможливість підвищити рівень зарплати персоналу.

Попри це, частка підприємств, які мають намір підтримувати нинішній рівень активності навіть у разі тривалої (понад рік) війни, залишається стабільною — на рівні 61%.

Також зросла частка підприємств, які планують розширити бізнес у разі тривалої війни — з 4% опитаних на перший рік війни до 14% на третій рік.

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