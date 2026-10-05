Понад 51% нафтопереробних потужностей ворога виведено з ладу

Далекобійні удари Сил безпеки та оборони України вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей рф.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу», — зазначив міністр оборони Євгеній Хмара.

Лише нещодавно уражені Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ.

Наслідки українських операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.