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Понад 51% нафтопереробних потужностей ворога виведено з ладу

Казна та Політика
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Далекобійні удари Сил безпеки та оборони України вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей рф.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу», — зазначив міністр оборони Євгеній Хмара.
Лише нещодавно уражені Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ.
Наслідки українських операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.
«51% уражених нафтопереробних потужностей — суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію росії», — додав Євгеній Хмара.
За матеріалами:
Finance.ua
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