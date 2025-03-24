У ще одній країні відкрили генеральне консульство України — Finance.ua

У ще одній країні відкрили генеральне консульство України Сьогодні 07:07 — Світ

У ще одній країні відкрили генеральне консульство України

Україна продовжує розширювати дипломатичну присутність, економічну співпрацю та ділові відносини з Індією.

Тому Міністерство закордонних справ оголосило про офіційне відкриття Генерального консульства України в Мумбаї, Індія.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби МЗС.

Нова дипломатична місія покликана захищати права та інтереси українських громадян.

«Ми провели у Мумбаї великий бізнес-форум за участі понад 130 індійських компаній. Це була дійсно резонансна подія, яка широко висвітлювалася і в індійській пресі. Інтерес до роботи в Україні, розвитку партнерств та інвестицій — величезний. Саме тому ми офіційно інавгурували прямо на цьому заході нове Генконсульство України в Мумбаї, яке сприятиме захисту прав та інтересів наших громадян, розвиватиме партнерства та бізнес-контакти» — зазначив міністр Андрій Сибіга.

Мумбаї — фінансова столиця Індії та одне з найбільших міст світу, що посідає 6-те місце за розміром міської агломерації.

У МЗС наголошують, що це місто — «дім для найбільшої кількості мільярдерів в Азії», є важливим економічним, культурним і торговим центром країни. Мумбаї відомий своїм розвиненим фінансовим сектором, великою кількістю міжнародних корпорацій та банків.

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