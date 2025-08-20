Безоплатне протезування ветеранів і ветеранок: як подати заявку — Finance.ua

Безоплатне протезування ветеранів і ветеранок: як подати заявку Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Безоплатне протезування ветеранів і ветеранок: як подати заявку

В Україні діє державна програма безоплатного протезування для Захисників і Захисниць. Як нею скористатися — розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України.

Крок 1. Отримайте висновок:

мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК);

експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

військово-лікарської комісії (ВЛК).

Отримати висновок можна ще на етапі лікування, не чекаючи на встановлення інвалідності.

Якщо висновок видала експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи, то він буде в кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики.

Є окремі випадки, коли інші документи можуть підтвердити потребу в засобах реабілітації, — тоді отримувати висновок не потрібно.

Крок 2. Подайте заяву на протезування:

через Соціальний портал Мінсоцполітики — усі дані підтягнуться автоматично. Посилання: https://soc.gov.ua/welcome;

у ЦНАПі;

у територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Посилання: https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya;

онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю: ek-cbi.msp.gov.ua. У цьому ж кабінеті згодом зʼявиться направлення на протезування;

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення територіальної громади;

до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Заяву можна подати незалежно від місця проживання особисто, через працівника Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю чи через соціального працівника закладу, де ви проходите лікування чи реабілітацію.

Читайте також Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу

Крок 3. Після отримання направлення оберіть підприємство.

За необхідності фахівці обраного підприємства знімуть усі заміри та підберуть виріб.

Крок 4. Отримати виріб.

Зробити примірку протезно-ортопедичного виробу (за вашою згодою може проводитися фото- або відеофіксація процесу);

вас навчатимуть користуватися виробом;

вам надаватимуть рекомендації щодо догляду та експлуатації.

Отримуючи виріб, ви підписуєте акт приймання-передачі з підприємством. Держава також оплачує ремонт і сервісне обслуговування.

Які документи треба, щоб отримати високофункціональний протез

Обравши підприємство, зверніться до нього з копіями таких документів:

висновку, що підтверджує потребу в протезуванні. Але якщо є документ, виданий ЛКК або ВЛК до 19.12.2024, отримувати висновок не потрібно;

паспорта громадянина України;

ідентифікаційного коду;

витягу з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідки про обставини травми.

📌 Немає змоги читати? Скористайтеся нашим аудіоформатом, достатньо натиснути на зображення у новинах на Finance.ua.

Щоб отримати протез для занять спортом, додатково потрібно надати:

лист Міноборони, МВС, Мінветеранів, Мінмолодьспорту про підтвердження участі учасника бойових дій у спортивних заходах і спортивних змаганнях;

копії протоколів спортивних заходів чи змагань, якими підтверджується заняття відповідним видом чи видами спорту.

Скільки держава платить за протези та реабілітаційні засоби? Держава покриває витрати на основі граничних цін. Для ветеранів ці суми більші втричі (крім випадків з високофункціональними протезами).

тут. Якщо протез коштує дорожче, різницю можна доплатити самостійно або з допомогою інших джерел. Перелік цін тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.