Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про виплату 50 тис. грн за народження дитини — Finance.ua

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13532 , який передбачає зміни у виплатах та підтримці сімей під час вагітності та після народження дитини. За документ проголосували 290 депутатів.

Основні положення законопроєкту

Щомісячна підтримка для вагітних. Жінки без страхового стажу (офіційного працевлаштування) зможуть отримувати 7000 грн щомісяця під час вагітності.

Допомога при народженні. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 тисяч гривень. Раніше ця сума становила 41 280 грн і частково виплачувалася щомісяця. Тепер гроші даватимуть однією сумою.

Допомога на дитину до року. Мати, батько або бабуся чи дідусь, які залишаються вдома з дитиною до 1 року, отримуватимуть 7000 грн щомісяця.

«Пакунок малюка». Набір речей для новонароджених залишиться той самий, але його можна буде замовити вже з 36-го тижня вагітності, а не лише після народження дитини.

«єЯсла» для працюючих батьків. Якщо один із батьків виходить на роботу після того, як дитині виповнився рік, держава компенсуватиме витрати на дитсадок (до 8000 грн на місяць). Якщо ж хтось із батьків залишається вдома з дитиною, за нього сплачуватиметься ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

«Пакунок школяра». Передбачена одноразова виплата у 5000 грн для кожного першокласника. Ці гроші можна буде використати на придбання необхідних речей до школи. Виплата надаватиметься незалежно від доходу родини.

Нагадаємо, у 2024 році оновили «пакунок малюка». В оновлений «пакунок малюка» додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають.

Крім того, вміст «Пакунка малюка» планують переглянути у 2026 році.

18 серпня у Дії стартувало подання заяв за програмою Пакунок школяра. Батьки можуть отримати 5 000 грн на купівлю шкільного приладдя та одягу й взуття для дитини, яка цьогоріч іде до першого класу. Оформити допомогу можна не лише в Дії, а й у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

