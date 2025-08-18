Як батькам першокласників отримати 5 000 грн — інструкція Мінцифри Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

У Дії стартувало подання заяв за програмою Пакунок школяра. Батьки можуть отримати 5 000 грн на купівлю шкільного приладдя та одягу й взуття для дитини, яка цьогоріч іде до першого класу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

На що можна використати кошти:

канцелярію;

дитячий одяг та взуття.

Як оформити допомогу в Дії:

Оновіть застосунок Дія та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Допомога від держави» → «Пакунок школяра». Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Заповніть заявку на виплату. Вкажіть Дія. Картку для зарахування грошей. Якщо її немає, то відкрийте у банках-партнерах: ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Дніпро, А-Банк. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.



Якщо послуга не відображається у Дії, зверніться до школи. Можливо, заклад ще не вніс або некоректно вніс дані до системи АІКОМ. Дані оновлюються поступово, тож після внесення ви зможете оформити допомогу.

Оформити допомогу можна не лише в Дії, а й у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Строки:

подати заяву можна до 15 листопада 2025 року;

використати кошти потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування.

Нагадаємо, про нову ініціативу від уряду оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у липні. Тоді він розповів, що гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Ця виплата жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.

У 2025 році у перший клас підуть 240 тисяч дітей. Отже, виплати обійдуться державі у понад 1,2 мільярда гривень. Гроші на ці виплати візьмуть з програми «Захист дітей та сімей».

