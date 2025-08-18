Як батькам першокласників отримати 5 000 грн — інструкція Мінцифри
У Дії стартувало подання заяв за програмою Пакунок школяра. Батьки можуть отримати 5 000 грн на купівлю шкільного приладдя та одягу й взуття для дитини, яка цьогоріч іде до першого класу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
На що можна використати кошти:
- канцелярію;
- дитячий одяг та взуття.
Як оформити допомогу в Дії:
- Оновіть застосунок Дія та авторизуйтесь.
- Перейдіть у розділ «Допомога від держави» → «Пакунок школяра».
- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Заповніть заявку на виплату.
- Вкажіть Дія. Картку для зарахування грошей. Якщо її немає, то відкрийте у банках-партнерах: ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Дніпро, А-Банк.
- Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.
Читайте також: Дитячі банківські картки: найкращі пропозиції від банків
Якщо послуга не відображається у Дії, зверніться до школи. Можливо, заклад ще не вніс або некоректно вніс дані до системи АІКОМ. Дані оновлюються поступово, тож після внесення ви зможете оформити допомогу.
Оформити допомогу можна не лише в Дії, а й у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Строки:
- подати заяву можна до 15 листопада 2025 року;
- використати кошти потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування.
Нагадаємо, про нову ініціативу від уряду оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у липні. Тоді він розповів, що гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Ця виплата жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.
У 2025 році у перший клас підуть 240 тисяч дітей. Отже, виплати обійдуться державі у понад 1,2 мільярда гривень. Гроші на ці виплати візьмуть з програми «Захист дітей та сімей».
