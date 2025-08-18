Як батькам першокласників отримати 5 000 грн — інструкція Мінцифри — Finance.ua
укр
Особисті фінанси
26
У Дії стартувало подання заяв за програмою Пакунок школяра. Батьки можуть отримати 5 000 грн на купівлю шкільного приладдя та одягу й взуття для дитини, яка цьогоріч іде до першого класу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

На що можна використати кошти:

  • канцелярію;
  • дитячий одяг та взуття.

Як оформити допомогу в Дії:

  1. Оновіть застосунок Дія та авторизуйтесь.
  2. Перейдіть у розділ «Допомога від держави» → «Пакунок школяра».
  3. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
  4. Заповніть заявку на виплату.
  5. Вкажіть Дія. Картку для зарахування грошей. Якщо її немає, то відкрийте у банках-партнерах: ПриватБанк, monobank, Банк Кредит Дніпро, А-Банк.
  6. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Читайте також: Дитячі банківські картки: найкращі пропозиції від банків

Якщо послуга не відображається у Дії, зверніться до школи. Можливо, заклад ще не вніс або некоректно вніс дані до системи АІКОМ. Дані оновлюються поступово, тож після внесення ви зможете оформити допомогу.
Оформити допомогу можна не лише в Дії, а й у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Строки:

  • подати заяву можна до 15 листопада 2025 року;
  • використати кошти потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування.
Нагадаємо, про нову ініціативу від уряду оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у липні. Тоді він розповів, що гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Ця виплата жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.
У 2025 році у перший клас підуть 240 тисяч дітей. Отже, виплати обійдуться державі у понад 1,2 мільярда гривень. Гроші на ці виплати візьмуть з програми «Захист дітей та сімей».
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
ДіяГроші
Payment systems